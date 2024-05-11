思捷祥仔扮何生何太似到爆 重演《東張》畫面 網民讚靚抽 (12:55)

阮兆祥和李思捷扮何生何太形神俱似，不少網民更指祥師兄跟何太撞樣。（大會提供）

製作組為了提高像真度，更急Call事件原主持魏柏豪協助拍攝，相當認真。觀乎3人同框的畫面，與《東張西望》原畫面儼如倒模。（大會提供）

向來擅長模仿的福祿壽三子阮兆祥、李思捷和王祖藍，再次使出真功夫，由李思捷及阮兆祥「極速」還原近日熱爆新聞人物何伯和新何太，昨日（10日）現身電視城，為《福祿壽訓練學院》拍攝特備環節之餘，晚上更直踩《逆天奇案2》大結局現場，《東張西望》社交平台直擊2人進場實況。

拖著「何生」步進《逆天2》現場的「何太」，搞笑地猛叫「林夏薇呀」，又拉著劇集總監製劉家豪及其太太梅小青影合照，全場哄動，「何太」祥師兄事後笑言，全場最興奮是劉佩玥（Moon）；當阿Moon見到「何生」及「何太」進場時，興奮得手舞足蹈兼大叫。

2人在《逆天2》現場接受陳懿德訪問，「何太」連環拋出經典金句：「你用詞好啲啦，好唔好？」、「你唔好問呢啲嘢啦，我住公屋㗎咋」，「何生」李思捷則回應：「我送畀佢㗎」、「結婚禮物嚟㗎」。2人遊走電視城時，繼續「角色扮演」謂：「電視城原來真係咁大㗎喎」。

2人的神還原，短短2小時已吸引大批網民留言，又大讚福祿壽這次快手兼「極速靚抽」。據知是次祥師兄與思捷扮演「何生」及「何太」，是順應民意。

由於何生及何太個案成為城中熱話，有網民在社交平台標註阮兆祥及李思捷，並留言：「強烈要求福祿壽（訓練）學院阮兆祥同李思捷扮嘢拍片」，加上一直以來有不少網民笑言祥師兄與何太撞樣，祥師兄連日來收到不少朋友來電，說他很似何太，昨日福祿壽三子經過商量後，順應民意還原何伯及何太。

3人於下午時分落實後，製作組在電視城翻箱倒籠摷行頭、摷道具，結果於2小時內，成功搜羅得相似度高達90％的衣著、帽子、手表、鑽戒、珍珠頸鏈、耳環、閃閃心口計及髮夾等，單是「99.9%」的神倒模造型已令人忍俊不禁。

扮嘢有一手的祥師兄及思捷，除了說話神態、步姿、小動作及微表情，均與原人物近乎一模一樣，製作組為提高像真度，更急Call事件原主持魏柏豪協助拍攝，相當認真。觀乎3人同框的畫面，驟眼看與《東張西望》原畫面近乎倒模。

相關新聞：冒牌何伯孖新何太突襲電視城 司儀：希望佢哋搵番450萬

（即時娛樂）