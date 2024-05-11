余香凝面對抨擊 努力做好本分 欣賞老公為人老實不花巧 (14:18)

影后余香凝接受車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問，余香凝笑言獲獎後，3歲女兒告訴幼稚園班主任，媽媽得了一個公仔獎。余香凝13年前因外形高䠷投身模特兒行列。她說：「我小時候已經很高，同學叫我余巨型、余香茄子煲。（長得高）好處是打排球可以成為正選。不過我有寒背壞習慣，現正努力改善中，感到遺憾的是青春期未試過穿校服跟男生兩小無猜拍拖。我的初戀對象是一位已畢業師兄。媽媽很開明，叫我帶他回家見面。這招數我要學，至少可看看對方是什麼人。我們交往3年多後分手，當時大家也不開心，但又覺得是時候需要各自成長。」

2017年，余香凝加入樂壇，也拍了電影。當年在吐露港公路的一場車禍，引發了很多事情，她憶述：「那是我人生一大衝擊，令我知道意外可以隨時發生，教我更珍惜生命，愛家人要及時表達。當時我受了傷，但並不很嚴重，可以繼續拍戲。車內還有我當時的男朋友家樂（陳家樂）。我們不是因為這場車禍而分手，那時大家的發展和性格不同，是時候好好說再見，於是就分手了。」

其後外界對余香凝有不同說法，有指她愛財而變心，她說：「這告訴我原來當演員要承受輿論壓力。有些人在煽風，我得學識自己去調節。我清楚整件事情，唯一可以做的是做好自己。當時很不開心，也有很多網絡攻擊。不過，慶幸因為《逆流大叔》、《非同凡響》等電影，我要出來謝票，讓我收到很多前輩和影迷的鼓勵與支持，好窩心，我相信善良是存在的。（再見陳家樂會感覺不自然嗎？）我們都是為香港電影業努力的演員，都想做好自己。我有看他的電影，很開心大家也不停進步。」

余香凝稱得獎後向各方逐一答謝，包括不認識的網民，但依然有0.5%的人攻擊她，她說：「我會告知他們我會繼續努力，即使（批評中）有侮辱字眼，我都希望對方能夠善良。」

談到為何會愛上丈夫Tim，她說：「因為他是好人，他並非才俊，我現在也努力工作，為家庭付出。他是個老實人，不花巧。老爺奶奶也是平實和努力工作的人。我們並沒有情節豐富的愛情故事。他比我大13年，當年我27歲，他已經40，他的中文不太好，求婚時說了一段老土說話，他說很幸運遇上我，我是他心中的天使。我還記得生BB時十分緊張，叫他準備一些說話跟我閒談，結果他只簡單說了兩三句。」

兩孩之母余香凝表示不介意接拍媽媽角色，稍後她也會在電視劇首演媽媽，她說：「我成為媽咪後，最大的改變是對人的情感特別敏感，容易感受到別人的情緒。母親節到了，女兒送給我學校的手工作為禮物。母親節當天我要開工，家裏所有的女性都已一起吃飯慶祝，媽媽喜歡旅行拍照，我會送她一部新電話，請她去旅行，日後有能力也會請她的朋友一起旅遊。至於我，最希望兩個小朋友健康快樂地成長，在這個壓力大的社會裡，輕鬆地探索和享受精彩的人生。」

（即時娛樂）