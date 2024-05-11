《東張》前主持黃穎君被指愛搵錢愛選美 背後有「洋蔥」 (16:56)

《東張西望》前主持黃穎君（Burmie），今日(11日) 接受漢陽主持的新城《詩歌有Guide》節目錄音訪問，她當年做模特兒關係，由大學時期已跟漢陽認識。漢陽對這位由學生時期任職模特兒、選美、擔任《東張西望》主持、繼而結婚生仔、成為現任武漢市港區政協委員，看睇著她長大的Burmie，一直讚口不絕。Burmie不停努力掙錢，最高紀錄一日打7份工，又不停參加選美活動，背後大有「洋蔥」。

Burmie在節目中表示好多朋友都說她喜歡選美及掙錢，她輕描淡寫為自己平反：「大學初期，屋企與朋友合作在內地做製衣生意，信錯朋友，導致生意失敗破產。大學一年級有一日放學時，收到父母來電，問可否不讀大學？爸爸媽媽說已沒錢交學費。當時我好冷靜，只是想很辛苦考入大學...最後我沒放棄，開始想辦法掙錢交學費。」

她從此開始打工，邊返大學邊做兼職：「做過企街派傳單、商場服務員幫顧客按電梯掣，又參加過I.T代言人大賽，因為勝出者送電腦；之後再參加工展小姐，因為獎金有50000元，還有電飯煲、水煲等電器獎品；之後再選港姐，我最高紀錄一日打7份工。」

家人還債生活一直到她加入TVB後：「有一晚半夜，我由TVB工作完回家，父母好開心告訴我，剛還完債，問親戚、朋友借錢的街數，也全數還清，父母提議去旅行，但我選擇把旅行錢，繼續讀碩士。」

漢陽指從沒聽過她說過屋企背後故事，每次見她都是充滿陽光笑容，她說：「沒人一帆風順，知道不要抱怨，也不要妒忌人家成功，成功的人背後都付出不少努力，有一首詩歌我好鍾意，感覺陪著我走過每一步，每遇上挑戰，就會想聽，詩歌就是《足印》。」

（即時娛樂）