何韻詩開網上演唱會受DoS攻擊 騷後自我批判 喊足2個鐘 (17:40)

何韻詩昨晚(10日)舉行網上售票演唱會《HOCC SPRING LIVE 2024》,演出期間一度感觸落淚。阿詩騷後在社交平台連出幾則帖子分享感受,更透露演唱會進行期間,網站一直受到DoS攻擊(阻斷服務攻擊),令不少已購票的觀眾未能登入。她說︰「今夜感謝。知道好多人一直登入唔到,原來係我哋一開show,網站就不斷被DoS攻擊。抱歉我哋未能立刻解決,下次會做足防風措施。」阿詩又表示︰「這夜菇進入了一個連接過去與未來的入口,帶她到了一個似曾相識,卻前所未有的地方,很多深切的感受藏在音樂間隱隱作痛,是重遇,也是重生。謝謝大家無條件的陪伴與見證。」

阿詩在另一則帖子表示昨夜完成演出後不尋常地耿耿於壞,自覺表現得不夠好,今早和同事傾偈時說到年輕時的往事,更哭了兩個鐘。她說︰「呢個演出,好似一個Portal被狠狠打開,將兒時創傷及teenage wounds全部攤開喺自己面前,避無可避。成長後嘅強悍或controlling,全部都係學番嚟嘅,都源自某種自我保護機制。因為小時候嘅某個經歷、一句別人嘅無心之失,漸漸覺得自己唔夠叻、唔夠好。更常見,係漸漸覺得單靠原本嘅自己唔足以應付世界,所以學會穿上一層一層嘅保護衣,練得一身好武功,磨好幾把傍身嘅利劍,遇上任何關卡,使出渾身解數,ok無問題頂得住。然後有一日,環境變了,『正常』變了。舊有招式已經不足以抵擋外來嘅衝擊。再挖深一點,終於發現,你面對嘅最大阻力,從來並非來自外在嘅衝擊或限制,而係自己裡面嗰個受過種種傷害嘅小孩、青年。佢根深蒂固嘅自我質疑、不肯定,被日子和歷練埋藏得太好、太深,就連你都差點忘記了他的存在。面對呢個最原始的self critic,你不能用劍,不能用任何招數,只能輕輕脫下防護衣和鋼鐵盔甲,嘗試用愛、理解、以及無限耐性,去重新感受佢一切不安嘅根源。呢個過程極為赤裸,並且需要天大勇氣,比起任何過往的勇氣都更甚。脫下一切,將自己最脆弱的深處展露於人前,為的,是要與這個青年對話。」

「昨晚完成後,我一直對演出耿耿於懷。好不尋常。以往嘅我,任何show裡面出現嘅錯都可以視為一部分,完咗就完咗。但尋晚有點不一樣。各種自我批判湧現,覺得自己唔夠放鬆、太慣性地顧及觀眾、某首歌彈得唔夠好、講嘢表達得唔夠清楚、點會俾人DOS到,等等等等。或者事前同Mikey嘅rehearsal實在太震撼、太好,到現場自帶了expectation,結果好想唔Control,最終又變番另一種Control。直到今朝起身,我同二嬸分享,講吓講吓,講到七歲、十五歲、十九歲,喊咗足足兩個鐘。然後我明白了。呢段日子我一直沉醉於自己嘅內在進程,深信今次將會係一個畢業禮,俾各位鄉親父老睇到自己有點唔同,可以吐氣揚眉喇終於。殊不知,其實昨晚先係一個開始。匿埋鍛練自己,感受自己相對容易,真正考驗係你返出嚟世界,是否仍然能保持到同樣平衡和放鬆。昨晚左邊係親友老師夥伴,右邊係長期支持者。排練期間某日,同隊長傾個場,返去諗咗一晚,提議不如將個performance space放番喺中間。原來又係自己潛意識要來試煉自己。哈,咁招積Rebirth啊嗱,擺你喺正中央,睇吓你係咪真係把口講得咁進化?定係都係要攞番把死人劍出嚟用?Simplicity, Quintessence, Rebirth, Forgiveness。理論說起來容易,但真正要做到,定必要再多花好多工夫。Last night was a most humbling experience.昨晚係一個初試,俾我睇到我仍然未徹底明白或仍然cling on to嘅一啲舊有模式。而路程現在才剛開始。多謝陪伴我一同搵路嘅朋友仔。」

