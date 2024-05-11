Do姐冧爆暖男「善宰」邊佑錫 盼有機會見面 被取笑「變心」 (18:25)

Do姐在節目內開到聲盼有機會跟邊佑錫見面。（Ig圖片）

《青春紀錄》邊佑錫與《意外發現的一天》金惠允，合演韓國有線頻道tvN劇集《背著善宰跑》大受歡迎，登上韓劇及演員話題榜冠軍，香港觀眾可在「黃Viu」收看。

邊佑錫因演「善宰」爆紅，他將舉行亞洲巡迴粉絲見面會。熱愛煲劇的鄭裕玲（Do姐）亦有追看該劇，昨天（10日）在電台節目《口水多過浪花》亦談論此劇，該劇目前播到第10集，而Do姐則追看到第7集：「呼籲身邊追劇之友慳住睇。」

Do姐在節目內娓娓道來邊佑錫的背景，33歲的邊佑錫身高189CM，模特兒出身，及後有韓國經理人公司簽了他：「可能冇乜嘢做，不如去當兵先，橫掂都要當（兵），22歲當兵，24歲服完（兵役），開始有劇集搵佢，做3﹑4線角色，演咗9年劇，長期都做男二，好似擔唔到正。」

終於到《背著善宰跑》邊佑錫初嘗男一滋味，並一擊即中爆紅，Do姐說：「點解呢部可以擔正呢？部劇籌備3年，網漫改成，劇入面講Top Idol團隊，其中一個男主角被迷妹暗戀，故事發展後係雙暗戀，如果係咁嘅題材，韓國咁多Kpop，最啱做嘅應該搵個Kpop嚟做？但冇一個肯，冇人肯，因為唔得，講Fans暗戀佢又麻煩，後來發展到偶像鍾意Fans，又唔得，搵嚟搵去，最後搵咗邊佑錫，佢肯演。

（首次男一？）第一次，做咗之後，劇本寫到男一好好，啱晒佢做，前面幾集爆紅，佢等咗9年，唔係只睇劇，會睇Behind The Scene，會睇番以前係點，即係考古，佢個人好Nice，好珍惜𠵱家機會，由佢當完兵後，不斷試鏡，唔係次次都攞到男二﹑男三﹑男四角色，試過100次鏡都失敗，佢一直喺度等，乜嘢角色都試，突然間天降呢部劇集，唔知好唔好。

（男一喎？）未必，有時接咗男一，你都會睇到憎。不過部劇寫到好好，好啱佢做。女主角金惠允捱出嚟，6﹑7年做閒角，之後有部戲奸角上咗位，攞到新人獎，佢個樣唔屬於美女樣，比較平凡，但好啱演呢個角色，佢演技好好。」

談到邊佑錫紅透半邊天，還即將舉行粉絲見面會，Do姐在節目中亦開到聲：「佢會嚟香港，今（昨）日我講呢，希望有機會見到佢，有關當局如果聽到，希望可以聯絡我。」Do姐被其他主持笑她「變心」，又問Do姐對上一次喜歡的是誰，Do姐搞笑說：「邊個呀？唔知呀﹗」

（即時娛樂）