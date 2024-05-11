楊詩敏偕母睇猛男騷 母女齊追星 蝦頭係姜糖 揭媽媽做神徒 (19:51)

12位來自韓國的年輕爆肌猛男，組成WILD WILD男團，展開世界巡演。繼台北站後，今天（11日）起一連兩天於亞博合共演4場騷；他們能唱能跳，又於台上爆衫兼玩難度體能動作，惹女士瘋狂尖叫，楊詩敏（蝦頭）帶同60多歲母親同行，不擔心血脈沸騰致心臟未能負荷；而已為人妻兼人母的鄭文、余思敏和黃芳雯，則撇下丈夫與子女入場，她們笑言要享用母親節me time特備節目。

蝦頭表示明天（12日）是母親節正日，為表孝心所以帶媽咪看騷，還於票價$1880的女神專區，近距離與猛男合照。蝦頭形容媽咪很潮，母女一齊會追星，並會看MIRROR演出，是忠實鏡粉，她說：「媽咪瘋狂鍾意Anson Lo盧瀚霆，在家看電視上見他得獎，會大叫起來！我就鍾意姜濤，媽咪追他們拍的劇和戲，又看演唱會，大讚他們很有活力。我已釋放出能量，好想與他們合作，應該好大機會，稍後有公布。」

蝦頭曾跟WILD WILD其中3名成員做訪問，大家傾偈更有身體接觸，非常欣賞他們專業演出，亦佩服他們為苦練最弗身形，不停狂操和忍口節食，她說：「他們太完美，未必適合當男友，可能只掛住狂操身形，就很易忽略我，加上靚仔有好多狂蜂浪蝶埋身，不過我信自己性格可愛，總有市場。」

（即時娛樂）