《九龍城寨之圍城》票房破3500萬 古天樂有意開拍前傳 (21:26)

古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、伍允龍等主演的電影《九龍城寨之圍城》上映11天，截至今天（11日）下午的票房已衝破3500萬。監製莊澄與葉偉信、導演鄭保瑞及一眾演員下午時出席謝票活動，鄭保瑞回應有觀眾指該片是他的巔峰之作時笑言︰「是，人生這樣就巔峰，後面的路很難，希望再好一點。我對自己說這不是巔峰，多走1、2步，但要大家支持。這次的外界反應令我很Amazing，令大家有一個奇妙旅程﹗」古天樂希望票房像其角色名「龍捲風」，掃出一個好成績，令香港電影更上一層樓。《九》片如開拍續集，任賢齊稱不介意再剃頭演出。伍允龍亦樂意再演奸角︰「最重要是角色幫到導演說故事﹗我今次演反派，覺得非常好玩。」

古天樂滿意目前的票房成績，希望數字繼續升。他說︰「香港電影在過去半年的成績不太理想，《九》片令香港觀眾對港產片有信心。如《九》片成績理想，不排除開拍前傳。我們曾傾過以原班人馬上陣，再加入更多演員，原著小說有很多人物，一部戲未能拍完。加強感情線？會，這次都有，有心就看到，前傳的動作場面亦會更厲害。」至於可希望票房能超越《毒舌大狀》，他表示︰「超越什麼電影也好，最重要是支持香港電影。《九》片在內地收4億人民幣票房？希望會更好﹗大家也忙，沒時間再去內地宣傳。」《九》片日前公開他手持的香煙煙霧一直吹向「魚蛋妹」王尹菁的花絮片，古天樂說︰「角色需要，不關我事﹗她很好，很似大人。」

林峯在活動上獲觀眾盛讚，指他能憑陳洛軍一角問鼎明年金像獎影帝。林峯說︰「這是導演和監製的功勞，令觀眾對角色留下深刻印象。我也滿意自己的演出，但未敢想會有提名。如《九》片開拍前傳，我會繼續努力，可以再有進步。」對於有網民認為謝霆鋒更適合演陳洛軍，林峯表示︰「沒所謂，每位演員也出色。多謝導演、監製給我演出機會。」

（即時娛樂）