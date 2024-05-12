林子祥為孫女改名林明 林德信雙喜臨門 老婆讚換尿片高手 (17:41)

林德信（Alex）趁今天（12日）母親節，向大家公布除了成為人夫，2個月前更成為人父，老婆Candace誕下囡囡林明，由爺爺林子祥（阿Lam）為孫女改名，為了答謝太太Candace，Alex除了要好好慶祝太太人生首個母親節，並承諾要努力自己的演藝事業，所以另一個「BB」亦同時面世，他即將推出新專輯Hyperspace，已完成製作，感謝太太照顧家庭，讓他可以專心事業，雙喜臨門。

Alex提到太太無限感激，他說：「這2個月見她坐月好辛苦，又不能出街，只能在屋企湊女，真係好攰。」Alex是否有幫手照顧BB？Candace說：「Alex好緊張我，亦好細心，係一個暖男，冇咗佢我真係搞唔掂，Alex係換尿片高手! 」

原來Alex自細已坐不定，加上等候BB出世更是緊張，Candace爆料說；「因為我係順產，在產房等生產時候，護士問我老公去咗邊度？Alex好緊張又坐唔定，常常周圍行希望放鬆啲，又知我等咗12個鐘仲未生得會好肚餓，所以去買蛋撻，我就食住蛋撻，多啲氣力就生到BB。」

Alex計劃稍後一家人去旅行，老婆Candace說：「你幫我減肥就係最佳禮物，𠵱家所有褲都唔啱著，要著Alex嘅褲。」

Alex透露他即將推出的新專輯已製作完成，4首新歌屬於跨年代創作，由70年代去Disco到現在的電子音樂，以懷舊與現代結合， 第一首推出名為《Drifting in Hyperspace （超空間）》與鄭嘉嘉合唱，想令人一聽就想跳舞，當太太表示想收身減肥，本身是瑜伽導師的Alex，想到將自己新歌輕快節奏，用來編排收身減肥舞，與太太一齊跳，他笑說：「聽住我新歌減肥最好不過，歡迎大家一齊跳。」

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（即時娛樂）