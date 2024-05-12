「中一生」下月開騷 周吉佩被太太投訴冇禮物 顏志恒揭兒子患猩紅熱 (18:05)

周吉佩帶同老婆仔女出席記者會，吉吉笑言被老婆投訴沒有禮物。（鍾一虹攝）

周吉佩（吉吉）、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒，今天（12日）到上水出席《一班好聲音「十」力無限演唱會》發布會，宣布6月22至23日假旺角麥花臣場館舉行，參與演出的其他《中年好聲音》成員吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊、魏嘉信也有出席，並即場獻唱與眾歡度母親節，吸引逾300粉絲圍觀支持，場面熱鬧。

吉吉表示活動後偕太太和子女跟外母食飯過節，透露太太每年都投訴沒有禮物，今年決定花心思買護膚品送給太太，也會送禮給自己媽媽和外母，皆大歡喜。龍婷活動後會轉場做直播節目，在工作中跟粉絲過母親節；顏志恒指細仔病倒患猩紅熱，昨晚到醫院睇完急症都未有進展，太太再帶兒子睇醫生，令他很擔心，替妻兒在醫院過節感到心痛。

談到10位「中一生」自去年合作畢業騷，相隔1年多再重聚開騷，吉吉、龍婷與顏志恒感興奮，龍婷笑說：「好似要向歌迷交成績表。」吉吉稱監製已吩咐10位表演者準備「秘密武器」上台，到時也會分組比拼。

大班中一生相約騷前食飯聚會，吉吉不肯定能否參與，因為明天（13日）飛英國商演，會偕太太同行過二人世界，寓工作於娛樂，顏志恒提議吉吉追多個小朋友，吉吉笑說：「太太不想，我都不太想，順其自然啦！」

有沒有羨慕「中二生」譚輝智賽後火速開個唱？羅啟豪說：「他好叻，我好欣賞他，會替他開心，他都有問我意見，到時會去看他演出。開騷要等公司安排，不過我4月舉行歌迷聚會。」他笑言理想對象不一定喜歡唱歌，但要喜歡聽他日日唱歌，問到是否抗拒跟粉絲發展感情？他說：「應該要避免，但我不知道，看緣分。」

（即時娛樂）