葉子楣首次上《獎門人》即撒嬌 三哥爭住同郭珮文啜乒乓 (18:19)

特備節目《獎門人感謝祭終極篇》今晚（12日）播映，今集是本季《獎門人》最後一集，獎門人曾志偉率領歷屆獎老曬冷，包錢嘉樂、林曉峰、阮兆祥、金剛、麥美恩、林秀怡和林正峰；嘉賓陣容同樣鼎盛，有「獎門人身體健康」隊的苗僑偉（三哥）、葉子楣、謝天華、黃翠如、陳山聰、洪天明、朱晨麗和梁競徽；「中年好聲音2」隊的古淖文、譚輝智、顏米羔、陳俞霏、林若盈、陳蒨葶和王玥，以及「福祿壽訓練學院」隊的王祖藍、李思捷、陳懿德、郭珮文、林妍、陶大衛、彭建豪、趙頌宜、伍韻婷等。

今集嘉賓人數眾多，現場十分熱鬧，早年已坐擁「最強Body」的葉子楣，原來是首度參與《獎門人》，她甫出場即向大家撒嬌：「好開心，我係第一次嚟獎門人，大家真係要手下留情！」首個遊戲「開心無敵啜乒乓」笑料十足，處女下海的子楣在啜乒乓波時忘情伸脷，十分落力；同樣有「最強Body」之稱的郭珮文則貫徹天然呆本色，歎慢板慢動作啜乒乓，樣子搞笑。

之後上演1對1對決，以體育衫亮相的郭珮文率先上場，眾男嘉賓踴躍爭住出戰，三哥搞笑說：「呢啲梗係等隊長嚟啦！」輪到陳懿德上場時，大家一臉嫌棄。到葉子楣上陣時，與她對啜的王祖藍開心說：「子楣姐，我等咗40幾年呀，就係等呢一刻！」

來到本季最後一集尾聲，獎門人與一眾獎老分享感受，曾志偉說：「呢29年好多謝大家一直支持我哋。」麥美恩爆喊說：「好多謝獎門人，《獎門人》係影響咗全球華人，我都係其中一個，好多謝可以畀我參與呢個節目。」曾為獎老之一的祖藍亦感激獎門人：「勾起咗好多回憶，記得當初我嚟到《獎門人》時，我係完全唔識講嘢，獎門人當時係特登度咗形體題畀我，畀我一步一步進入呢個節目，好多謝獎門人。」

（即時娛樂）