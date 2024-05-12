甘比教混血肥仔鈎織 勁派「雞湯」自揭經營小店原因 (18:44)

混血肥仔曾達恩主理的多媒體頻道，繼早前請來古天樂（古仔）作客旅遊真人騷《尋泰記》，最近再邀請另一位嘉賓亮相訪談節目《地球人生活指南》，她便是香港女首富甘比（陳凱韻）。節目中，甘比讓混血肥仔踩入她銅鑼灣的鈎織工作室和門市「搞搞震」，親自傳授鈎織技巧，更分享有關經營小店窩心點滴。

甫到達工作室，混血肥仔發現裏面有大量可愛鈎織擺設，當中更有不少是「屎形」精品，甘比向混血肥仔解畫：「嚿屎其實有段故，我好朋友，其實係Sammi（鄭秀文），叫我織嚿屎就大受歡迎！其實屎喺日文叫『unko』，同好運發音好似，日本年輕人好鍾意做屎形狀手勢，其實係祝福嚟。」

除了有趣擺設之外，工作室亦有不少加上「Handmade By Kimbee」小牌鈎織手袋，混血肥仔以為售價不菲，但一看價錢牌即忍不住說：「比我想像中平好多」，甘比分享箇中原因：「開頭開鋪頭嘅時候，啲同事就成日話『唔得㗎，你織要賣貴啲』，我覺得大家都織到嘅，就一定要同大家一樣嘅價錢。」

甘比在工作室身兼多職，既是老闆，又是買手，更是其中一位導師，以前性急的她就指自己現在是有耐性的導師：「好鍾意好急，但係我放慢咗喇，我除咗自己急之外，我曾經覺得自己逼到其他人都好急，但係有一刻我醒咗，我就覺得如果我追嗰個人，我追佢嘅時候，可能只係快3分鐘啫，咁我就唔好逼佢喇。」

而她教授混血肥仔鈎織的過程中除了盡顯耐心一面，還展示了充滿愛心的一面，邊教邊向對方派「心靈雞湯」：「做人要識轉彎，要轉膊」、「每個人都好有創意，你唔好以為自己嗰個好核突」。

問到學習鈎織原因，甘比坦言與兒子有關：「疫情咪online school嘅，我冇嘢做咪拎兩支嘢咁織，無端端我個仔有一日就話『媽媽，我呢要兩嚿嘢』，我心諗『死喇，呢個唔係織，係鈎喎』，咁我就唔知點算好，跟住終於搵到有賣呢類毛冷嘅地方，但係就唔明點樣鈎，問嗰個阿姐可唔可以教我，佢話『唔得，我唔可以教你』，我直情想喊，後尾咪自己上網同搵人教睇圖再自己學囉。」

另外，甘比分享教班難忘事：「有個媽媽嚟上堂，我就多口問佢嘢，佢話佢織畀個女，我問佢『得一個女呀？』，佢就無端喊晒口同我講，『唔係呀，兩個女』，『咁你織埋畀細女』，跟住佢就細細聲做口形話『佢唔喺度，佢走咗』，佢喺度喊，我又忍住喊。佢走嗰時我就攬住佢，拍拍佢，我就送咗啲嘢畀佢個女，因為佢第一次織唔係咁靚，我就將我嗰個畀埋佢。」

混血肥仔及後落到門市觀摩，甘比透露門市早上10點開門，是想一班媽媽送完子女返學後，有機會排解情緒，以及建立存在感：「我以前係阿嫲湊大，我就喺屋企見到我阿嫲㗎咋，佢一係就送我返學，一係就去街市買餸，冇喺其他地方見過佢，因為佢好忙，其實好多婦女係冇存在感，佢嘅存在感就係源自於家庭，但係如果你有一個地方畀佢hea、畀佢做嘢，咁咪好好囉。」

（即時娛樂）