家族榮耀之繼承者｜羅子溢拍親熱戲壓力大 梁諾妍接劇前問准老公 (20:52)

梁諾妍今天（12日）出席《家族榮耀之繼承者》記者會，首演重頭劇的她在劇中不乏大露背性感演出，還跟羅子溢有大膽親熱戲。羅子溢回憶拍攝時已估到對方當時剛懷孕，因此壓力特別大。他說︰「我都有仔女，所以很易感覺到梁諾妍當時正懷孕，最驚拍攝時太大動作會傷到她。拍親熱戲時，洪永城沒監場，反而鼓勵我們去盡，稱很喜歡看這些。」

羅子溢與王敏奕繼《婚後事》後再演情侶，但兩人今次的親熱戲尺度不及《婚後事》。他透露其角色是花花公子，除了梁諾妍、王敏奕，還跟其他女演員有親熱戲。羅子溢笑言︰「太太楊茜堯也不明白為何我有那麼多愛情動作戲﹗」談到繼電視劇《無間道》後再與羅嘉良合作，他說︰「很開心，我拍攝時不停問他意見。我們亦師亦友，如他覺得演得不夠理想，會主動提出重拍，他說OK的，我就很有信心。我在劇中被他大力掌摑，真的有『頭都打甩』的感覺，就是因為想拍出有真火，慶幸一Take過完成。」

梁諾妍表示初接劇本時看見有多場激吻戲，已先讓丈夫洪永城過目，對方同意之餘，還叫她拍攝時去到盡。她說︰「我拍完後也有給他看片段作檢討和指導。」談到她日前透露因乳腺炎發高燒急症入院，梁諾妍表示偶然仍有燒，正服藥治理，仍有繼續餵母乳。她笑指洪永城最初不幫忙，令她休息不夠，及後認真說︰「他好好，有幫忙照顧大女。」

（即時娛樂）