CHILL CLUB頒獎禮｜黃偉文冧莊年度填詞人 想念香港：用Playlist掛住我 (21:47)

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》，今晚（12日）於亞洲博覽館舉行。年度作曲人方面由徐浩奪得﹑年度編曲人由黃兆銘奪得﹑年度監製由Edward Chan奪得﹑年度填詞人再由黃偉文（Wyman）冧莊，亦是他本人第4度奪得該獎項。

由於Wyman身在外地，大會預先將獎項空運給他，而曾合作過的歌手包括張敬軒﹑李幸倪﹑Dear Jane﹑ERROR﹑柳應廷﹑盧瀚霆﹑湯令山﹑洪嘉豪和呂爵安，拍片答謝及恭喜Wyman。

Wyman最後在片段中分享得獎感受：「首先要多謝過去1年有搵過我寫歌詞嘅監製同歌手，無論有冇喺剛剛片段出現過，但見到佢哋來自唔同年齡層﹑資歷唔同﹑生活態度及風格唔同，正正就提醒咗我呢個其實就係我想寫詞嘅初心，因為我覺得唔同嘅聲音都值得被聽見，唔同嘅生活態度﹑唔同嘅題材，都值得用流行歌嚟記低。

當然我要多謝ViuTV再一次將呢個獎不遠千里送嚟我手上，隨住呢個獎而嚟，當然仲有各種精神﹑感情上支持，其實呢份溫暖，有時真係冇咁易帶住隨身走，但今天我再一次收到。

由細到大都討論過一個問題，如果火燭或走難，你只能帶一樣嘢走，你會帶乜嘢呢？最細個時，我會直接答帶一件我心愛物品，大個啲就懶幽默懶聰明咁話：帶一個我愛嘅人囉，進入數碼時代，答案又變咗，可能我會帶一組密碼走，因為只要有密碼我可以攞番晒我所有嘢。

不過今時今日再問我，我諗我嘅答案已經揀定唔會再改，我諗我會帶廣東歌走，因為除咗呢樣嘢，我覺得其他嘢可以慢慢重新搵番，唔使問我有冇掛住香港，梗係有啦，但每當我掛住香港同世界各地朋友時，我𠵱家知道乜嘢方法，我會用Playlist嚟掛住你哋，所以如果有人咁啱又有少少掛住我嘅話，亦可以參考呢種方法，請你用Playlist嚟掛住我，因為你同我早就喺廣東歌裏面。」

（即時娛樂）