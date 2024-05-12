江若琳當媽後首個母親節 感觸良多：深深理解苦與樂 (22:11)

今天（12日）母親節，亦是江若琳做媽媽後度過首個母親節，江若琳在社交平台貼出和得意囝囝Owen生活照，江若琳有感而發寫道：「今天是我生命中第一個屬於我的母親節，好像要特別有儀式感地過吧？可惜沒有。

我的生活如常，早上7:00起床陪玩，換片，遊戲，然後煮午餐，帶BB包去散步，餵飯，陪我食個午餐，氹午睡，生活如常，也許每個母親都一樣，就算多重要的日子，還是把孩子的生活放第一。

當了母親快一年了，我體會到做任何一個職業，都唔夠做媽媽呢個職業來得大壓力，由佢係肚中孕育開始，已經擔心住佢嘅健康﹑佢嘅成長，擔心佢能唔能夠平安嚟到呢個世界，到佢出世，繼續每日擔心佢嘅成長，佢瞓得好唔好，食奶食得好唔好，佢唔舒服點算好，佢跌親撞親點算好，嚟緊要讀邊間學校好，好像每日都會擔憂100樣嘢。

我相信每個媽媽去到生命盡頭的一刻，都仍然記掛住孩子們過得好不好，有沒有母親曾經覺得自己做得不夠好，而在晚上默默流淚？這就是媽媽的人生，但只要看到孩子對我笑一下，健健康康地長大，好像所有的壓力，辛苦可以忘記得一乾二淨！

那種幸福感無比強烈，我也是當媽後才深深理解母親的苦與樂，所以小時候常常說媽媽真偉大，但一直仍未能深深體會，但直到BB包出世，我感受到母親的力量，所以好想跟媽媽講一聲：辛苦了！祝各位媽媽，母親節快樂。

我都好想同我的BB包講：媽媽也許不夠好，做不到100分，但我真的很愛你，這是一輩子的愛，你要做一個健康快樂的人。」

（即時娛樂）