CHILL CLUB頒獎禮｜Serrini撼贏大熱陳蕾捧女歌手獎 (23:48)

《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》今晚（12日）舉行，Serrini撼贏一直被視為大熱的陳蕾捧走「年度女歌手」。大會安排上台宣讀得獎名單的男樂迷被問到心水得獎歌手時，直言希望是陳蕾得獎，因此當他讀出賽果時，Serrini一臉不相信。

Serrini上台後向男樂迷說︰「唔好意思呀，我都覺得呢個獎係屬於陳蕾㗎﹗好明顯3個女歌手係同分㗎啦，多咗幾多票啊？」司儀駱振偉笑她不要理，Serrini笑言要將獎座斬開成3份。

她續說︰「唔怪之得，頭先我去廁所，去去吓有人敲門啦﹗I'm so sorry﹗好多謝CHILL CLUB成日都播我，成日都影住我。其實我嘅興趣係去中學、大學講Talk，同埋做一個名媛，但係多謝CHILL CLUB，大家有冇睇《漁樂無窮》？我懷疑係好多人睇慣咗我個樣，所以投票畀我，等我釣咗呢個獎番嚟，多謝﹗我就嚟出碟啦，如果邊一位Artist、街市嘅朋友想要，嗰啲檔主想要呢，可以email我哋，我哋送一隻畀你。多謝，我係Serrini，我好鍾意寫歌，我好想搲撈。邊個想寫歌填詞，捉到我放假就可以搵我。多謝咁多位曾經搵過我寫歌填詞嘅人，多謝咁多位樂迷，呢個獎唔係屬於我，係屬於全部人嘅，多謝，難以置信﹗」

（即時娛樂）