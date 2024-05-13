CHILL CLUB頒獎禮｜盧瀚霆連續第3年奪男歌手獎 (00:07)

《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》今晚（12日）舉行，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）撼贏張敬軒、隊友姜濤、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan），連續第3年奪得「年度男歌手」。

Anson Lo在台上說︰「最近啲訪問不停有問關於CHILL CLUB嘅獎項，問我究竟想唔想攞？有冇預計自己會攞？坦白講，攞唔到咪下次再努力過囉，但係攞到固然開心，所以我可以好驕傲咁同支持我嘅人、投票畀我嘅人、愛我嘅神徒（粉絲匿稱）講，我呢一刻係好開心嘅﹗」

Anson Lo接着多謝這一年合作過的音樂單位、前輩、曾幫助他走出艱難軟弱但沒放棄過他的人。他續說︰「好多謝MIRROR嘅每一位，我諗你哋係呢個世界見證過我最軟弱時嘅人，而嗰啲軟弱嘅時候，我未必好想畀大家睇到，但你哋咁啱都喺我身邊，所以我愛你哋﹗」

Anson Lo最後公開多謝家人︰「呢一年，我比上一年更加少返屋企食飯，但你哋完全冇怨言。呢一年我同自己講過，我一定要用我工作上嘅表現令你哋唔好擔心我，我亦唔想我嘅粉絲擔心，所以我無論喺演藝事業或者音樂上面，每一隻歌、每一隻MV、每一次演出都一定唔會偷懶，會用盡200%，就算嗰200%係too much，但都係我想做到嘅嘢。希望爹哋媽咪今晚會開心，我知道媽咪今晚會好開心，所以I love you，母親節快樂，多謝每一位。」

（即時娛樂）