Marf失落年度女新人唔失望 跟男友舊愛吳家忻同場冇尷尬 (13:22)

邱彥筒（右圖）表示跟男友舊愛吳家忻同場不會尷尬，她亦跟對方打招呼。（劉永銳攝）

女團COLLAR在昨晚（12日）CHILL CLUB頒獎禮，只獲評審團表揚獎，與組合獎無緣，她們表示對獎項滿意，由於頒獎禮更改獎項數目，問可認為有師兄MIRROR，COLLAR永遠沒機會奪組合獎？隊長沈貞巧（Gao）說：「不只是Mirror，其他組合都有機會攞組合獎，可能下年又轉賽制，沒所謂，因為粉絲不會因獎項，而停止喜歡我們。」

芯駖昨晚打扮是隊中最性感，她表示還特地一日限定，在臉上點了兩粒癦，增加性感感覺，但卻被很多人問她的臉是否污糟，問是否因她是隊中最有本錢性感？她說：「我覺得大家都性感，但覺得自己好像沒有着衫，有點單薄，有點凍，有點尷尬。」

Marf（邱彥筒）沒有因失落年度新人女歌手感失望，本身亦喜歡Nancy（歸綽嶢），覺得對方又靚有氣質，她說：「對我來講，最緊要首歌有人喜歡又有人聽，同埋會叫我個名已經足夠，今年我上了5次台，有很多表演已經好開心。」對於表演搖滾樂時表現吃力，她表示已盡力。

問與男友林家熙舊愛吳家忻（kayan9896）同場可感尷尬？她表示沒有，還跟對方打招呼。問可知對方與Tyson Yoshi互相取消關注社交平台？她說：「我不清楚，沒有留意，我有關注她社交平台。（可有取消關注？）當然沒有啦！」

（即時娛樂）