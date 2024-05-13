Tyson Yoshi代入林家謙身分講感受 聞吳家忻即封嘴勁冷淡 (13:54)

Tyson Yoshi在《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》頒獎禮上奪得「評審團表揚獎 搖滾歌曲」，不過他代好友林家謙上台領取「年度唱作歌手獎」時，代發表感言時拋出一句「唔係我勁、係你哋廢」，引來全場大笑。

Tyson受訪時笑稱這個說法是林家謙囂張、不是自己囂張，他說：「我是代入他的身分，憑我認識的他想到這幾句話，這是事實，（害死林家謙？）是但啦！突然叫我上台都幾難搞，他只是事前輕輕提過，若然有獎就幫他攞，幫他拿獎前我感到少少奇怪，工作人員不停催我返座位，（怕不怕林家謙打電話鬧你？）我電話沒電已熄機。」

提到他上台攞獎，卻沒有講囂張說話，Tyson笑說：「我不是那種人，我是個謙卑的人，林家謙攞獎攞到手軟，但我做香港音樂以來，只是攞第2個獎項。」

Tyson與吳家忻（Kayan9896）互相取消關注Ig後，首次同場出現活動，問到2人有否碰面傾談？Tyson在嘴邊做出拉埋拉鏈動作，示意封嘴不談這話題。對於吳家忻聲稱不知道跟他之間發生什麼事，會邀請他吃飯，Tyson沉默不語，追問他怕不怕被指囂張小器？Tyson繼續表現冷淡，不發一言。

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（即時娛樂）