Serrini獲女歌手獎順勢搲撈 Gin Lee指獎項有變動覺混亂 (14:14)

Serrini（梁嘉茵）在《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》中，奪得「年度女歌手」獎，她受訪時力證賽果沒有造馬，因為頒獎前她正在洗手間，突然被工作人員拍門，催促她返回台前座位，她說：「攞獎心情開心又驚訝，領完獎才發現這個項目賽制有變，今年再沒有分金銀銅3個級別，只有我一人得獎，我覺得全靠最近參與了綜藝節目《漁樂無窮》，觀眾才是但投票給我。」

她指得獎最大福利，是可以順勢為新唱片做宣傳以及「搲撈」，她表示很喜歡幫人填詞、寫歌，希望可以吸引不同單位合作。提到她上台攞獎時，自爆賽前選了陳蕾為年度女歌手心水，她解釋：「我很喜歡聽陳蕾唱歌，因為我唱得攰就會hea，但之前看陳蕾紅館個唱，她唱得好好，睇到我擘大口，Gin Lee（李幸倪）都唱得非常好。（你贏了她們？）不是，只是大家不小心投了給我，不代表贏了，都是一種壓力，但這壓力是推動力，我除了努力做音樂創作，亦愛上跟不同單位和導演合作拍MV。」

Gin Lee在《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》頒獎禮中，獲得「評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」及「評審團表揚獎 跳唱歌曲」兩獎，但失落女歌手獎，她笑說：「為什麼女歌手獎項會有變動，由金銀銅3個獎改為1個，3個獎會多些機會！但我不會失望，得到2個歌曲獎，是由本地及海外專業人士所評審，對我有很大肯定，感受到被賞識，已經很值得開心。」

她指自己的歌賽前沒打入5強，早已對攞獎死心，只想專注在表演之上，臨出場更緊張到腳軟，當表演完鬆一口氣，竟突然被叫上台，覺得非常驚喜：「今年獎項有所變動，我覺得有點混亂，一切都發生得太快，好似不知發生什麼事，亦沒想到會得獎，致謝詞講得不太好，稍後要親自打電話給合作的音樂人，多謝他們為我誠意創作。」

（即時娛樂）