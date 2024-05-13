《背著善宰跑》邊佑錫苦盡甘來 自揭曾試鏡失敗100次 (16:18)

由邊佑錫和金惠允主演的韓劇《背著善宰跑》，開播以來收視節節上升，還一舉登上美國、加拿大、法國、印度等133個國家及地區的OTT平台收視冠軍，劇集現已在「黃Viu煲劇平台」上架。

《背著善宰跑》講述半身不遂的女生任素（金惠允飾）在一線男星柳善宰（邊佑錫飾）的鼓勵下，重拾面對人生的勇氣，也因而成為對方的狂熱粉絲。某天善宰選擇結束生命，任素卻靈魂穿越到15年前，為阻止未來悲劇發生，任素竭盡全力挽回偶像；與此同時，過去的善宰多次挺身拯救任素，成功令對方免於殘缺，也不斷改寫歷史！然而任素的穿越機會僅此3次，每次亦只能短暫停留，最終她能解救善宰的死亡嗎？

《背著善宰跑》甫開播便躋身「電視劇話題排行榜」三甲，邊佑錫亦趕上這股熱潮，榮登「5月第一周演員話題榜」冠軍；其社交平台的追蹤人數更急升200萬，強勢登上事業巔峰！他早前受訪時笑言，未有感到人氣急升：「我並沒有真正感覺到，最近我在一家便利商店吃拉麵，有人路過和我拍照，我記得我們拍了一張照片，不過大家認出我，我感到更尷尬。」

近日他受訪時提到，爆紅前不被看好：「我試鏡失敗了100多次，幾乎每次都落選，甚至有人說我4﹑5年都不會成功，但是他的眼光不錯，因為我在3﹑4年內都沒有成功，然後我才開始得到機會的。」經過多年磨練，邊佑錫終憑首部男一作品《背著善宰跑》一炮而紅，苦盡甘來。隨著劇集叫好叫座，《背》的原著網路小說和網路漫畫，亦創下史上最高銷量。

（即時娛樂）