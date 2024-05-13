繼承者｜佘詩曼「萬獸之王」顯霸氣 羅子溢羅嘉良「大小豺狼」奸到出汁 (16:42)

劇集《家族榮耀之繼承者》今晚（13日）首播，今日內地官網在劇集開播前，公布10張「人物及王座」系列海報，包括佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕。

女主角佘詩曼角色丘皓兒，背後王座象徵標誌是獅子，獅子象徵意思除了天生充滿自信領導者，並擁有天生敏銳度贏取別人歡心及崇拜，盡顯角色霸氣及能力。

與阿佘惡鬥的丘氏父子丘智斌（羅子溢飾）及丘守義（羅嘉良飾），背後王座的象徵標誌是不同形態的狼。狼的能力值直逼獅子，同樣具有領導能力，觸覺敏銳、耐力極佳、狡黠有智慧兼頑強不屈，最特別之處是狩獵方式，多採取接力式窮追不捨和集體圍攻，與丘氏父子對付阿佘手段不謀而合。

林峯所飾演的律師高浚，背後王座的象徵標誌，雖然是與其律師身分相符的天秤，天秤兩邊的秤子在照片中沒有完整顯示出來，暗示角色藏有秘密之餘，亦迎合了角色採用非常手段達到目的的性格面。

另外6位演員，是陳靜飾演的朱麗琪、陳瀅飾演的丘芷彤，及黃浩然飾演的趙啟邦，3人的象徵標誌分別為狐狸、正義女神及公鹿，角色性格顯而易見，前者妖惑，後面兩位則似乎是「完全好人」。

至於較有特色的象徵標誌，則分別為梁靖琪（Toby）飾演的丘芷嵐的「群蛇亂舞」，及許紹雄飾演的丘守仁的「河馬」，河馬的特色是外表看來雖然溫和，但事實性格與外型完全相反，性格暴躁且攻擊性極強，配以許紹雄親切的笑容，完全呈現了笑臉虎的性格特色。至於Toby的「群蛇」，亦釋出了Toby在劇中亦是奸角的重要信息。

（即時娛樂）