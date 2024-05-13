《逆天奇案2》大結局收視23.9點 《神耆小子》首播時段增逾20萬觀眾 (21:57)

翡翠台上周（6日至12日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，由鄭則仕、冼靖峰、樊亦敏、傅嘉莉主演《神耆小子》上周首播，跨平台直播收視最高19.6點（127萬觀眾），於2線時段彈升3.1點，增加逾20萬觀眾。

劉家豪總監製，陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢主演《逆天奇案2》上周播映大結局，最高收視23.9點（156萬觀眾），踞收視榜首；而翡翠台上周一至五晚各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.6點（147萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.4點（133萬觀眾）；洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝主持全新健康資訊節目《早D知早D醫》最高收視13.2點（86萬觀眾）；陳自瑤、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇主持的綜藝節目《香港婚後事》最高收視13.5點（88萬觀眾）。

周六晚《Mayanne小喇叭 加長版》最高收視16.9點（110萬觀眾）；美食節目《去到邊食到邊》最高收視11.4點（74萬觀眾）；周日晚《獎門人感謝祭終極篇》播出今年最後一集，最高收視22.3點（145萬觀眾），成周末收視冠軍。緊接播映黎芷珊主持的《芷珊約您》，今集嘉賓男歌手王嘉爾，最高收視17.1點（111萬觀眾）。

（即時娛樂）