全男班宣傳港姐招募 應屆三甲無影 曾志偉宣布復辦《香港先生》 (22:55)

《2024香港小姐競選》「全球招募」記者會今日舉行，無綫安排港姐既有得益者黎諾懿、袁偉豪聯同年輕小生朱敏瀚、丁子朗、黃奕斌、孔德賢等出席，吸引合資格佳麗把握機會報名參選，未見應屆冠軍莊子璇、亞軍王怡然及季軍王敏慈。

今屆港姐競選以「Proud to be a Woman」作主題，總經理（節目內容營運）曾志偉表示配合主題，今屆主持、評審及表演嘉賓清一色女性，外景拍攝計劃兩個佳麗一組前往不同地方。他否認因應屆港姐三甲號召力不足而改由小生呼籲。助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲強調應屆港姐三甲一早已簽藝員約，強調沒有放棄她們，如製作部需要她們為新一屆港姐宣傳，是必須的。

曾志偉表示會考慮找男團LOONG 9幫手呼籲，並解釋LOONG 9早前在港首個香港見面會突然取消，因工作簽證問題，當初以為可用旅遊簽證出席，但不可以。經過上次教訓，加上冼靖峰要宣傳劇集，等下次齊人再搞大型一點。他透露構思香港和澳門選手可否再分一隊出來，可能叫Two 9、Three 9、Four 9，不想如丁子朗般選完就無，想大家仍可一齊做事，但要看像洪欣兒子張鎬濂是否願意回來？日後有明確答案。他又透露會再舉辦《香港先生競選》。

黃奕斌為見面會準備很多，知道取消感失望，組新隊最緊要觀眾喜歡。丁子朗對LOONG 9分拆組新隊認為加入無所謂，但造型不會走可愛路線，試過大家覺得他很樣衰，不如正常唱歌跳舞，可能大家更欣賞。

黎諾懿與袁偉豪均娶了港姐太太，試過參與港姐外景拍攝，黎諾懿笑道：「根據我們的臨牀實證，可以告訴大家那一種女仔參選是最完美。」袁偉豪剛過43歲生日，願望身體健康及BB健康成長，直言有計劃追多個小朋友，望三年抱兩。

（即時娛樂）