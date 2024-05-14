小肥入行17年 下月生日麥花臣場館舉行2場個唱 (13:25)

今年是小肥（徐智勇）入行17年，6月13日是小肥生日，他將於旺角麥花臣場館，舉行一連兩場（6月13及14日）《小肥「完全變態」演唱會》，演唱會優先訂票由明天（15日）至19日。

今次小肥演唱會取名「完全變態」，當中的「變態」意思，並非罵人亦非改造，而是更進一步呈現，分享破繭而出百分百的自己，小肥說：「『完全變態』係我讀書上科學堂時認識嘅學名，係形容由蟲破繭變成蝴蝶，完成最終形態嘅階段，讀書時已經好鍾意呢個名，大學project就曾經用過，但掛係自己個騷，我覺得自己未掛得起，但係我覺得今時今日嘅可以，令大家認識到真正嘅小肥，所以就用咗做演唱會名。」

演唱會音樂總監方面，將由小肥好友結他達人Jason Kui主理，整個音樂格調及處理手法，將與過往的小肥演唱會有明顯分別，無論新舊作品，將有全新體驗；同時配合演唱會，小肥亦推出新專輯，當中有6首新歌，每首歌代表一種顏色，形成一條6種顏色的彩虹，小肥說：「想呈現的彩虹其實係代表LGBT（同志群體總稱）的一種精神，每隻色代表緊一種意義，剛推出的新歌《大巡遊》就係橙色，代表一種集體展現力量，後面會陸續出現不同顏色代表不同歌曲。」

歌曲上小肥想讓樂迷耳目一新，演唱會造型方面也不例外，單看小肥今次演唱會海報，化上眼妝、塗了紅唇，服裝彩色斑斕，表情輕鬆自我，開心高歌，小肥說：「係呀！不過又或者大家唔係好認識真正小肥！講真，係出櫃前，我都唔係好認識自己，但出櫃後，愈來愈認識，介紹埋畀大家認識呢個新小肥。」

選在生日開騷，小肥笑指是多年老死兼拍檔鍾楚霖最愛，繼早年在他生日澳門辦簽唱會，順道為他慶祝後，今年就提議他生日開演唱會，小肥想了想，又覺得都是一個與眾同樂，避開年齡增長、展現他的活力的好機會，於是落實舉行了今次生日音樂會。

（即時娛樂）