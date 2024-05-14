陳健安為愛成魔 新歌MV化身妖怪 戴「大眼仔」狂流眼水 (14:10)

《戀愛腦之死》由許月湘擔任MV女主角，這是2人繼《惡夢經》後再度合作。（大會提供）

唱作歌手陳健安新歌《戀愛腦之死》，由他與賴映彤共同作曲及監製，並邀請填詞人Oscar兼擔任MV導演。MV中安仔為爭奪心愛女孩，不惜化成妖怪，更上演激烈的打鬥戲，上演神魔大戰。團隊特意安排特技化妝師以及武術指導，替安仔精心炮製妖怪造型。為求迫真，他還需戴上超大直俓的隱形眼鏡，配戴過程不停流眼淚，他笑言這條「成魔之路」不簡單。

《戀愛腦之死》由許月湘擔任MV女主角，這是2人繼《惡夢經》後再度合作。湘湘說：「相對上次MV，今次同安仔有好多對手戲，仲為咗我嘅角色瞓身演出。」安仔隨即向鏡頭展示沾滿污泥的手臂說：「呢啲唔係妝嚟㗎，真係泥，係我趴落地整到咁。」他解釋指：「喺MV入面我好鍾意佢，我係為咗佢化成妖怪，結局係點？就要睇MV。」

安仔於MV中的妖怪造型非常吸睛，身上鱗片以至每道傷痕，均由特技化妝師精心製作，而額上的角更要倒模度身訂做。他說：「隻角係3D打印出嚟，個底要有個座，事先要去倒模攞額頭嘅弧度，先會整得貼服同靚。」

安仔還配戴17mm超大直徑隱形眼鏡，他坦言是挑戰：「呢個比平時『大眼仔』大好多，原本仲有一對更大，完全睇唔到眼白。𠵱家呢對已經好難戴，戴咗10幾分鐘，流晒眼淚，唔慣同好驚。結果都戴到，效果仲幾好，可以減齡。」

對安仔來說，另一項挑戰就是首次在鏡頭前打交。拍攝前，他特意跟武術指導學習對打動作以及妖怪的肢體形態。安仔憶起練習過程時笑說：「我開頭諗住試下妖怪咁行，點知出到嚟似喪屍多啲，多謝武指教咗我啲動作之後真係型好多。」

其中一位武術指導更親身上陣，飾演MV中的重要角色「大天使」。拍攝當日天氣炎熱，「大天使」要全程蒙面演出兼拍攝打戲，安仔讚對方專業。他說：「嗰日30幾度，佢要包晒全身，好熱、好辛苦。」2人對打期間發生小意外，安仔被對方手上珠鏈打到左眼，幸無大礙，順利完成拍攝。為慰勞一眾台前幕後，安仔更萬歲請食糖水，全場拍手歡呼。

（即時娛樂）