神耆小子｜樊亦敏影牀照拒露太多怕惹恐慌 笑男演員變「露點擔當」 (15:20)

無綫劇《神耆小子》昨晚（13日）播出第6集，昨晚焦點場口落在聶鎮江（魯振順飾）使計陷害繼來及大海劇情上。

與繼來鬧翻的聶總，為了將自己利益最大化，以50萬港元企圖勾結阿Jack（吳子冲飾）拍下與大海紅顏知己洪玫瑰（樊亦敏Amy飾）的牀照，該幕兩大亮點分別是魯振順表情多多的搞笑演出，及Amy的超性感「牀照」。為了營造氣勢，聶總相約Jack到天台講數，Jack不但熱到滿頭大汗，雙眼曬至睜不開；相反聶總氣定神閒，身穿Mark哥褸的他還振振有詞說道：「我想試好耐㗎喇，你覺唔覺得上嚟天台講秘密，係一件好有型嘅事？」

問到拍攝難忘事，魯振順透露場口曾因天雨問題延誤拍攝，正式拍攝當日高溫難擋：「好熱呀，熱到我要食正氣丸，現場工作人員好好，畀咗啲藿香正氣片我食。Amy又好好，借咗把遮畀我遮太陽。」

魯振順演的聶總市儈奸險，EQ還相當低，經常大發雷霆，據知連Kent哥亦指該角色很難拿捏，讚魯振順趣怪演出提升角色入屋度。魯振順謙稱全靠劇本寫得好，並感恩能與偶像Kent哥合作：「Kent哥好好，凡事有商有量，我請教佢，佢又好謙虛咁話唔使，大家拍攝時好似一家人，氣氛好好，佢畀我好多信心同安全感。」

Amy劇中的「牀照」只是合成照，但為了逼真，她還是躺在牀上露膊頭及手臂拍攝合成原材料。Amy已盡力性感，並笑言：「牀照係特登影，露咗一邊手臂出嚟，都好難得，驚再露太多會引起恐慌。」

她還笑言劇集的「露點擔當」落在Kent哥、Archie及子冲身上：「子冲同我遲啲會有牀戲，佢冇着衫、滿頭大汗咁攬住我，仲會爬出窗。呢套劇嘅男士，裸露程度係多過女士。Kent哥第一集已露兩點，子冲成日露兩點，Archie都有露點，老中青三代都露晒點。」

（即時娛樂）