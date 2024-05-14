BOOM！怪物星人歎燒賣雞蛋仔 小魏獲贈生日蛋糕勁感動 (17:03)

去年出道的台灣創作女團《BOOM！怪物星人》由魏嘉瑩（小魏）、溫妮（Winni）、郁采真（小V）及琳誼（Ring）組成，她們現身新城廣播，接受黎莉主持的「勁爆樂勢力」訪問，訪問甫開始，4位成員以半鹹淡廣東話跟聽眾們打招呼：「大家好，我哋係《BOOM！怪物星人》！」

今日（14日）是小魏34歲生日，黎莉預早安排工作人員幫忙，在節目中途送蛋糕，為壽星女慶生，令小魏感動得眼泛淚光：「我的天呀，太感動了吧！」吹完蠟燭許願，小魏希望「怪物星人」能夠大紅大紫。

黎莉知道她們熱愛香港地道美食，準備了熱辣辣燒賣和雞蛋仔給她們品嘗，引得眾人高呼：「So sweet！」她們即場在直播室大快朵頤，一邊接受訪問，一邊品嘗雞蛋仔和燒賣。

談到去年10月推出女團同名歌曲《BOOM！怪物星人》，由五月天的阿信擔任音樂總監，拍攝MV當日，阿信突然現身給她們驚喜：「那天我們拍到後來，休息的時候工作人員叫我們出去，就看到阿信在外面跳我們的怪星舞，我們嚇一跳，奇怪他為什麼會來，是一個驚喜。很榮幸，很感謝他，沒有想過像他在音樂上這麼有才華的人，地位這麼高的人，都願意跟我們跳怪星舞。」

問到為何用《BOOM！怪物星人》做女團名稱？小V表示：「我們4個人有點奇怪，就像住在怪物星球裏的人，所以就叫『怪物星人』，也鼓勵我們的fans，如果你也覺得自己很奇怪，你也喜歡我們的音樂的話，那麼你也是住在怪物星球裏的怪物星人。」再問她們當中誰最奇怪？小V大爆是琳誼：「因為她腮紅（胭脂）搽太多喇，整張臉都紅紅的。」

（即時娛樂）