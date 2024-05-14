譚玉瑛曾有份演《輪流轉》 睩大雙眼睇李琳琳區嘉雯吻戲 (17:40)

資深女星李琳琳和導演楊曜愷今日（14日）到新城廣播，接受《QK玉瑛室》訪問，兩人與主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒談及拍攝電影《從今以後》的點滴，相隔30多年「出山」拍電影，李琳琳坦言是被劇本和角色所吸引，她稱：「原本我都有啲猶豫不決，我最主要驚自己out咗，始終30幾年冇喺幕前演戲，又做咗『寄生蟲』好耐。不過John哥（老公姜大衛）都話呢個角色好難得，自己都好想做，所以接受導演邀請。」

導演楊曜愷被問到為何會選中李琳琳做主角？他表示：「我想搵啲好耐冇見過嘅演員，比較特別啲嘅，唔係成日喺電視台見到做阿媽嗰啲演員，咁啱搵到一套80年代舊電視劇《輪流轉》見到琳琳姐，覺得佢好適合。」

譚玉瑛聞言表示自己亦有份參演《輪流轉》，令眾人相當驚訝，她透露：「我當年喺訓練班出嚟，有份喺劇入面做學生，即係你睇極都睇唔到我，但又有份捱夜拍嗰啲。」

75歲的李琳琳在電影中與另一位女主角區嘉雯有大膽接吻鏡頭，角色甚為突破，譚玉瑛在戲院看該幕接吻戲時要睩大雙眼，她說：「我要睇下有幾親熱！」該場接吻戲則由李琳琳和區嘉雯自由發揮，李琳琳稱：「嘉雯嗰隻眼唔使講嘢，就有戲喺裏面，令到我好想摸佢塊面，輕輕惜咗佢一啖，但佢仲望住我，我覺得自己唔夠，要咀多佢一啖，仲要勁啲嘅。」譚玉瑛大讚李琳琳：「果然係功力深厚嘅演員。」

（即時娛樂）