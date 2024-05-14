WATERBOMB 音樂節香港站 Rain泫雅約粉絲打水戰 (21:55)

韓國殿堂級HipHop濕身派對WATERBOMB落戶香港，將於6月1-2日在西九文化區竹翠公園舉行，大會宣佈演出名單，Jay Park、Rain、泫雅、Jessi、「WATERBOMB女神」權恩妃參與其中跟Fans大打水戰！

Rain透過大會表示希望在WATERBOMB感受Fans熱情：「應該是我第一次跟香港Fans玩水，這次表演很特別，希望大家跟我都濕透才離開舞台。其實香港歌迷一向都很熱情，一直期待跟他們互動，我已準備好私伙水槍。」Rain希望每位入場歌迷都陪他跳舞狂歡。

全能唱作人Jay Park、「王牌製作人」GRAY、tripleS成員YooYeon、DaHyun、Nien、SoHyun、權恩妃、女團STAYC、Hip Hop女王Jessi、韓國天后泫雅、pH-1朴俊元、Loco、金有謙等等也參與音樂節。泫雅叫歌迷「放馬過來」，毫不擔心全身濕透：「因為WATERBOMB在韓國舉辦多年，我們都知道『濕身』大家才會滿意，所以大家盡情玩水！而西九我都表演過一次，知道戶外氣氛非常熱鬧，所以Fans們幫幫忙解暑更舒服！」

權恩妃首次參加香港舉行的WATERBOMB音樂節，表示未知台下反應如何，要是唔夠熱度她會用水槍幫手：「如果誰不夠投入，我一定會用水槍『叫醒』他，大家要有濕身準備！嚟到現場大家放低手機，盡情投入音樂節。」

（即時娛樂）