周殷廷入行9年首開騷狂曬肌 嘉賓李幸倪合唱喊唔停 (13:36)

周殷廷在其首次個人演唱會上騷肌，嘉賓李幸倪與他合唱時淚如雨下。（林祖傑攝 / 明報製圖）

周殷廷（Yan Ting）入行9年，昨晚（14日）舉行首次演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》，穿上蛇皮紋西裝騷胸肌跳唱《Killa》、《小姐你好》，及翻唱李幸倪《Dum Dum》、MIRROR 《ASAP》等歌曲。他隨後又換上白色西裝，與JFFT組成韓風男團JFYT唱出歌曲《Hands Up》。周殷廷自詡他們是「香港第一天團」，又笑指小薯茄的男團FINALLY是一隊垃圾。他笑道︰「學Tyson Yoshi嗰句，即係唔係我哋勁，係佢哋廢﹗」

演出期間，周殷廷向家人道謝時流下男兒淚︰「我堅持夢想20年，終於可以開演唱會，希望正在追夢嘅人都唔好放棄﹗老竇、媽咪、阿哥，希望我有令你哋驕傲﹗」他表示在追夢的過程中，有不少朋友陪伴，然後與嘉賓好友李幸倪合唱《日出時讓街燈安睡》。李幸倪感動得淚流滿面，她指着周殷廷說︰「自己演唱會都唔會喊到咁，我喺台下聽到你喊，我真係搞唔掂！」

周殷廷透露有年陪父母坐郵輪，在船上認識了同樣陪父母上船的李幸倪，之後為她執導MV及紀錄片。李幸倪感謝周殷廷在低潮時鼓勵她︰「不過，我都要同你講對唔住，我當時狀態非常差，嗰段時間你都經歷緊低谷，我唔可以經歷你嘅痛，但你垂死、最後一口氣時都扶我一把。我依家狀態好好，可以扶你﹗」周殷廷聞言緊抱李幸倪。

安歌時，周殷廷唱出歌曲《My Everything》，其間有觀眾大叫「除衫」，惟他未有理會。

（即時娛樂）