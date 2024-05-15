謝玲玲不過問兒子林孝賢緋聞 趙慧珊為李靄璣BB房繪畫 (15:38)

謝玲玲、趙慧珊（Aka）近日一同參與慈善畫展，分別展出9幅及10幅作品，藉此提高大眾對遺傳性乳癌認知，畫展的收益將捐予香港遺傳性乳癌家族資料庫以幫助有需要人士。謝玲玲昨晚和女兒林恬兒、林心兒及兒子林孝能一同出席開幕酒會時，表示最喜歡售價15萬的「繁花似錦」，希望透過這些畫作為女性團體發聲，盡一點心意。她說︰「我以前跟內地老師學繪國畫，10幾年前才開始畫油畫。油畫更能表達我的內心感情、想法和創作，用多姿多采的顏色和形狀表達我的心情。我喜歡以大自然為題材，畫花花草草。」

謝玲玲表示大仔林孝賢也有到場，送上恭喜後便先行離開。林孝賢與藝人胡美貽（Nicole）傳秘密拍拖兼同居，有指女方更獲她這位未來奶奶接受。謝玲玲稱孩子已長大，不會理會他們的事，亦不會要求先過目他們的另一半。她說︰「我是很開明的媽媽，尊重子女做任何事。他們已30、40歲，我已完成教育他們的責任，不過問任何事。我現在四圍飛，趁仍然行動自如，去旅行看世界。」謝玲玲未回答有否見過胡美貽，認為兒子可以隨便交朋友，不需過她這一關，而且時代已不同，會否結婚生子也不重要，最重要是開心及做好本分。至於胡美貽是否已融入家中，謝玲玲仍然一句「不理會」。

趙慧珊與已合作3年的藝術總監、林奕匡太太李靄璣（Rikko）一同到場，她表示今次慈善畫展以女性和愛作主題，她共畫了10幅作品，其中一幅靈鳥抱着有BB的珍珠，跟懷有身孕的李靄璣不謀而合。李靄璣指趙慧珊交畫時未知她有喜︰「我見到這幅畫時曾想利用職權買下，但今次活動是為慈善，我當然不可以這樣做，所以要求Aka以這個概念和元素再畫一幅送給我。藝術有價值，我屆時會給她一封大利市。」趙慧珊透露︰「Rikko要求我為她新居中的BB房創作畫作，我喜歡畫畫，沒有壓力。」

（即時娛樂）