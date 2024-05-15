九龍城寨之圍城｜伍允龍分享武打演員感受 張文傑助學生嘗後空翻滋味 (17:44)

電影《九龍城寨之圍城》票房今早（15日）衝破5000萬，有份演出的伍允龍、張文傑前日應邀出席學生特別場，與在場的中學及大學生交流。期間，張文傑與伍允龍邀請一名學生及教師上台互動，張文傑更即席表演後空翻，同時抱起參與互動的男同學翻了一圈，讓他親身感受後空翻動作。

被學生問到武打演員的內心感受時，伍允龍說︰「吞劍、跌落街是假的，都是電影的魔術，但動作上我們都要親身去做，格鬥、打鬥、跌倒地上都是真的。至於心態，就是盡力做好件事，讓觀眾看到部戲而興奮。做演員最難的是，拍了數天才看到數分鐘的片段，拍10個take都要顯示有一樣的精力。」

張文傑被問到其角色「四仔」需要蒙面，會否影響演出意欲時說：「我都會問，既然是蒙面，是否任何人去演都可以？而且，我發覺角色所用的面罩似底褲，最初拍攝時更被劇組人員取笑，笑到我也尷尬。不過，當我投入角色後，我就要求導演先不要在漁排重聚一幕揭露我的真面目，待返回城寨打才露真面目，最終導演接受這個意見。」張文傑自言從小習武，是動作演員出身，接到這齣電影演出有一種「練功多年，就等一個機會」的心態。

《九龍城寨之圍城》電影展覽「城寨縮影：畫城紀」近日舉行，展出電影幕後團隊製作的心路歷程、10位本地知名漫畫家及插畫家以不同風格繪製的電影海報，現場更展出九龍城寨微影模型，讓觀眾重溫電影當中的城寨場景。 日前伍允龍、喬靖夫親身到場感受，文藝平台《The Culturist 文化者》創辦人鄭天儀，以及知名畫家 Cuson、K.Chung、WahKee ，從文字、功夫、漫畫的角度重新解讀《九龍城寨之圍城》。

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（即時娛樂）