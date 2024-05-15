馬德鐘靠運動飲食擊退脂肪肝 陳山聰郭政鴻率醒獅隊助慶 (18:30)

郭政鴻表示在開幕活動上助慶的醒獅隊，是他與陳山聰10年前成立的國際獅兄弟同學會。（劉永銳攝）

陳山聰及郭政鴻率領他們的醒獅隊到場，在活動上打鑼打鼓助慶。（劉永銳攝/ 明報製圖）

馬德鐘今天（15日）以代言人身分出席醫療中心開幕活動，同場還有陳山聰及郭政鴻。馬德鐘自言每年也接受身體檢查，幾年前曾患脂肪肝。他說︰「年過50就要定期做檢查，預早知道自己的身體狀况，比自我猜測及錯過最好醫治時機好。我現在的身體一切正常，但6、7年前曾患脂肪肝，可能當時因為生活習慣、作息和飲食不好，經運動和吃素後已康復。經此一役，我開始注意健康，覺得健康最重要。」

談到早前聯同薛家燕、羅嘉良、黎耀祥、陳展鵬到新加坡登台，馬德鐘說過程開心，家燕姐台上台下都帶給大家歡樂，自己跟幾位視帝的聲線很夾，台下傾偈時又笑料百出，十分歡樂。他笑言︰「家燕姐已封我們為『新四大天王』，希望一直巡唱下去。我們對家燕姐說這是一個家，家是不應該散的。」

陳山聰及郭政鴻在活動上打鑼打鼓助慶，郭政鴻表示這次在開幕活動上助慶的醒獅隊，是他們10年前成立的國際獅兄弟同學會。他說︰「我和山聰因為對醒獅有興趣而成立了醒獅隊，藉此維繫朋友感情，估不到轉眼已10年。」郭政鴻在內地做直播帶貨已一段時間，他表示邊學邊做︰「生意額OK﹗以前在無綫拍劇拍到天昏地暗，不知外面世界是如何，傻仔似的。我現在有劇就拍，沒有就做直播帶貨及商演增加曝光率。」

對於早前被指在內地登台時，落車後笑容欠奉，郭政鴻說︰「我未去過那地方，事前亦沒綵排，加上沿路燈光昏暗，我要專注走路，怕會跣低。我當時也差點被地燈絆倒，幸沒發生意外。大家不理解，只看到一部分。委屈？不會，我當是笑話。」

（即時娛樂）