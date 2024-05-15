巡唱告一段落 梁詠琪返西班牙探親 下半年拍電影過戲癮 (18:56)

梁詠琪（Gigi）去年2月開始舉行《時間遇上我們巡迴演唱會》，年多以來先後在香港、廣州、上海、北京、馬來西亞、台北、成都等15個地方演出。演唱會終於暫告一段落，她表示︰「每次做演唱會都特別期待和興奮，把想法以畫面及歌曲完美配合，以藝術角度說故事。第一次跟監製Mark合作，驚喜萬分；又有老朋友趙增熹為舊歌重新編排、配對，例如 《你救哪一個》配《他喜歡的是你》、《原來愛情這麼傷》配《偏見》、《透明》配《好時辰》等，我十分喜歡；還有排舞老師Chris ，今次多個場面都是以舞蹈及戲劇形式去演繹，我在排舞室第一次看到就眼濕濕，非常震撼！這也是我第一次接觸contemporary dance這類型舞蹈，我很享受發掘自己肢體的不同可能性，同時帶給觀眾新鮮感。」

10多場的演出留下不少難忘畫面，包括在南京站發生的小意外。Gigi笑說︰「這場也是很特別的經驗，有一part是用headset，唱到一半，突然『卜』一聲，咪就沒聲音了。我要繼續跳舞及管理表情演戲，導演果斷立即為我換一個新咪，也是未能如常運作，剛好遇上我與排舞老師的2人共舞，又要拿咪，又要一直想着下一個動作要怎樣用哪一隻手拿咪。當時十分刺激，給我臨場發揮的考驗，現在想起來這也是一個好經驗。同事之後笑我唱爆咪，太厲害了，哈哈！」 後來到脫外套的部分，Gigi 一直被外套卡住手袖，結果連咪都丟到地上，其時已經來不及了唱歌，Gigi即時叫停音樂，從新來過，更在台上笑言「我這大外套必須甩好！必須重來」，引得全場尖叫。

剛過去的武漢站是此輪巡演的最後一站，Gigi很不捨這個舞台，特別加碼到30多首歌，廣東國語經典全演唱一遍。Gigi更鬼馬地帶了一個望遠鏡上台，原來她一直為沒法看到「山頂」位置的觀眾而覺得可惜，希望把每位觀眾的臉都看清楚，令山頂上的觀眾興奮不已。巡迴告一段落，Gigi表示：「真的要先休息一下，陪陪家人，還有回西班牙探親度暑假，之後就投入電影拍攝。去年一整年，我都在忙巡迴，年底希望把時間放回電影，也可以過過戲癮！」

（即時娛樂）