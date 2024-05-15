吳若希內地拍劇半年挽救婚姻 陳自瑤重新再揀寧願單身 (20:48)

陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持的《香港婚後事》，第7集嘉賓是吳若希（Jinny）。Jinny一向被視為「敢言代表」，她自認有自己一套想法︰「我會將好多人擺喺心裏面唔敢講嘅嘢，全部講晒出嚟。」提到她不時在網上「公審」丈夫Alex，Jinny解釋：「好多人覺得家醜不可外揚，但我唔係，唔啱嘅嘢我講咗好多次，而你都係唔聽嘅時候，我教唔到，咁就由出面嘅人教你，我係咁嘅心態。老公冇投訴，佢知道佢講咗都冇用。呢套方法唔係每個人都適合，要視乎另一半性格。」黎諾懿說︰「我自己唔得，如果老婆將家事擺上網，我會好嬲。」Jinny被問到會否擔心被指女權至上時笑言︰「唔介意，冇所謂啦，幾好，咁樣我可以幫到老公擋好多嘢，佢唔想去嗰啲局，佢就會話我老婆唔畀！」

Jinny表示鬥嘴是她與Alex的相處方式，但兩人試過鬧到動真火，Alex即時推子女出來做「擋箭牌」。她說：「佢知道我好嬲，就會推小朋友過去啜媽咪，我見到好得意就會忍唔住啜啖先，咁就唔會再嬲。之前我去內地拍咗半年《香港人在北京》，嗰段時間佢發現冇咗老婆，好似人生冇咗一忽咁，自己要處理好多嘢，終於體諒到老婆嘅辛苦。」Jinny覺得《香港人在北京》挽救了其婚姻，她被問到會否覺得自己太早婚時說：「其實自己一個更開心。」

講到「女方出軌」話題，Jinny分享了一宗真人真事，稱女事主為了報復老公出軌，竟搭上老公的好朋友，後來更發現「外面世界很大」。對於出軌話題，Yoyo有感而發：「男人又好，女人又好，出軌可能只係一時衝動，就係為咗一刻嘅歡愉做錯事。無論做咩事都好，最緊要唔好為咗一時一刻嘅衝動、快樂，毀咗成個家庭，代價好大。」這集新增「殘酷二選一」環節，天宇和Yoyo被問到「可以重新再揀，選擇單身定係結婚」時，Yoyo竟然答「單身」。

（即時娛樂）