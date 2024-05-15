黎芷珊首當節目監製自創雙贏局面︰以最低成本做最好最多 (22:20)

黎芷珊入行40年，由以歌手身分出道，繼而到成為王牌司儀及節目主持。正在播映中的《芷珊約您》，是她首個監製的節目。娛樂圈競爭激烈，芷珊覺得與其坐着等，不如主動出擊為自己創造適合的工作機會。「我有人脈可以找客戶，所以生了《芷珊約您》這節目。這是新路向，也為自己增值，對自己及公司是雙贏。」首當監製，由構思到拍攝一腳踢，芷珊帶團隊跟7個歌手/組合到外地巡迴演唱會拍攝，製作成本高，她要兼做化妝髮型師節省開支。「雖然有贊助，但不能亂用錢，以最低成本做最好最多。我要睇住條數，要識計數。」

芷珊回想當日構思節目形式後便找贊助及廣告支持製作費，獲無綫通過後就邀請嘉賓，因節目以追蹤形式拍攝，嚇跑了很多目標人物。「我完全體諒，工作時被一隊人跟住其實好煩，所以我更感恩答應拍攝的嘉賓。他們是認識了很久的朋友，拍攝時我也看到真實的一面。」芷珊分享在台灣跟拍草蜢演唱會時的經歷，說當日見3子綵排完，她準備入後台拍攝時被經理人林珊珊叫住。「林珊珊細細聲說︰『等一等先，鬧緊交！』當時草蜢3人在後台房間，關上了門，工作人員神色凝重。直至開門了，他們3人若無其事。原來他們因小事持不同意見，這是草蜢的溝通方式。」

7個受訪單位中，楊千嬅、許志安均是敏感話題人物。芷珊強調訪問嘉賓並非為製造話題或令節目有爆點，內容就是受訪者發生過的事，拍攝時沒刻意迴避或挑釁。「我和千嬅是熟朋友，她這幾年的經歷，我也看見，感受特別深，所以我們在訪問中同笑同喊。千嬅多年來都是大家喜歡的藝人，她在香港出道，但一夜間變得連呼吸都有錯。好多人憎佢，冇咗香港咁，是多大的打擊？她如何站起來？我想借千嬅的例子跟年輕人說，『唔使死，總有辦法跨過』﹗現在網絡世界難捉摸，以前我有意見，只有跟朋友講，現在大家容易公開表達，社交平台有多少Like或多少人看過變得很重要。其實，這些也是外邊人給你的評價，一個人的價值是靠自己建立，並非由別人的說話評定。我希望帶出這信息，只要知道自己在做什麼，相信自己，不要受別人影響。」

芷珊從前是戀愛腦，曾承認相戀過的已有梁家輝、鄭伊健、陳小春、邵傳勇、張達倫等，卡士夠拍一輯《我的前度們》。「唔得！好核突喎！」與張達倫在2012年分手後，芷珊已單身了12年，雖有追求者，卻未遇上心儀對象。「可能心態變了，習慣兼享受一個人生活，遇到合適的，不抗拒但不會恨拍拖。我沒興趣結婚，兩個人一起開心就需要結婚麼？結婚的意義是什麼？要分財產？離婚時更麻煩！」芷珊是不婚主義者，湊巧她的前度已全部結了婚。「我不想結婚，就是這樣囉！我珍惜兩人在一起的時間，但沒保證能一生一世，就算分開了，也想對方好。相愛與分手也是因果，分手時不會強求，也不會嬲對方。」

欲知專訪詳情，請留意明天（16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）