譚輝智為演唱會造勢家人撐場 承認籌備時間倉卒 (20:36)

《中年好聲音2》亞軍譚輝智出道未夠3個月率先彈出，於5月26日在九展Star Hall舉行首個個人演唱會《FIGHT FOR YOU演唱會》。今日在商場舉行發布會造勢，現場逾百粉絲舉牌打氣，輝智的父母太太、子女與《中年2》戰友顏米羔、劉威煌、林若盈等拉隊支持。會上譚輝智唱歌又跳舞，他跟歌迷跳搞笑版華爾茲與Cha Cha娛樂性十足。

譚輝智以拳手造型拍攝演唱會海報，他自言看了也覺不合適但希望觀眾視覺上有爆炸性感覺。有笑言他的宣傳海報有違反商品說明條例之嫌，他笑說：「影相有6嚿（腹肌），現在突然沒有，僅集中得一嚿！台上會不會除衫騷肌到時先算，不過好難過老婆一關，而且在仔女面前始終不是太好。」他表示沒有刻意為演唱會收身，比前清減是因為首次開演唱會感壓力，他也有跑步與游水練氣。

他直認演唱會籌備時間不足一個月較倉卒，只好盡力，上月他接到電話邀請時也不敢置信，嚇到面青。提到他比冠軍古淖文更快開騷？他說：「不一定要有自己歌才開，就算為演唱會出一首歌或幾首歌，都是不夠，與沒有出的分別不大。」他沒有跟古淖文比較的心態，比賽期間也沒有看重輸贏，只想一班人去做好一件事。問他會否加場？他說：「擔心演一場都未必搞得掂，所以今次試試先。」

（即時娛樂）