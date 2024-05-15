《少寶與文狄》被港台停播 陳少寶：莫須有罪名感侮辱 (23:31)

資深廣播人陳少寶與杜文狄主持香港電台第一台節目《少寶與文狄》將於5月底被停播，5月10日陳少寶在社交平台發布節目被停的消息但未交代原因，只透露因港台推出新節目，寫道: 「由於香港電台六月份推出新節目，好可惜《少寶與文狄》要『結束』 。感謝大家在港台的支持，也為你們的支持感到驕傲，因為節目是屬於高收聽。各位珍惜這個五月份最後三集 《少寶與文狄》。」

《少寶與文狄》有一班忠實粉絲，對節目要結束感不捨留言問原因，陳少寶回應：「請各位愛戴支持《少寶與文狄》的粉絲們，不要在此頁詢問我們節目結束的原因，因為這是香港電台的決定。如有查詢、意見反映、投訴，請用以下連結網址寫下心聲，我和文狄就此事不會回答也不懂回答，實在無言。」陳少寶連日也在社交平台貼出向港台投訴的Link，亦有向廣播處長寫投訴信的地址：「採用寫信方式的朋友可以直接寄：廣播處長 九龍廣播道 30 號 香港電台 註明『投訴』 。」又有留言：「各位支持少寶與文狄嘅粉絲們，亦可以打電話、電郵、傳真吐心聲，支持行動繼續，讓高官們聽到我們的聲音。」疑發動粉絲向港台投訴。

今日陳少寶會傳媒就節目被港台停播說原因，他表示日前接港台管理層通知，以節目調動並指他口齒不清為理由，將他跟文狄逢周六主持的兩小時節目《少寶與文狄》停播但他主持的另一節目《播好音樂》則繼續。陳少寶指港台的安排令人不解，若他口齒不清，為何仍可以主持港台的音樂節目？陳少寶認為港台有需要就停播《少寶與文狄》作交代，被指「口齒不清」對他而言是侮辱、莫須有罪名。

陳少寶在廣播界40年，早年加入商台，是當年「六啤半」其中之一，後轉職唱片公司高層，他亦先後在港台與新城開咪。

（即時娛樂)