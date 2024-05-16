熊黛林亮相康城影展 自組公司發展 望下次攜作品參與盛事 (13:55)

熊黛林（Lynn）近日獲法國美容護膚品牌邀請，以嘉賓身分赴法國出席康城電影節開幕禮。首度踏上紅地氈的她以一身桃紅色晚禮服現身，坦言期待下一次再來康城，能夠有機會帶着自己演出的作品，再度走上紅地氈與大家見面。Lynn形容走上紅地氈的心情既榮幸又興奮，以往只有在網上看到這電影盛事，但今年自己有機會與來自世界各地的演員、名人、導演、製作人等置身其中，現場星光熠熠的熱鬧氣氛，讓她大開眼界。

Lynn說：「眾多演員當中，我最想見到鞏俐。之前在另一個電影節上遇上她，覺得她是一位很有氣質和擁有好演技的演員。我對她去年在康城所穿的黑色晚禮服印象尤深，很有氣派，是我喜歡的女星。陳可辛導演也是我欣賞的一位導演，他今年也有新作《醬園弄》亮相康城，希望可以碰上他，親口預祝新片大收，日後如果有機會合作便更好。今日康城一直下着雨，之前還擔心穿著這身桃紅色長袖晚裝走紅氈會很熱，但現在這氣溫剛剛好，這件晚禮服還發揮了保暖功效。最開心的原本以為下雨天沒機會去海灘一遊，大家經常說遊康城，海灘是必遊的勝地，怎知行完紅地氈等車之際停了雨，馬上把握良機走到海灘附近，拍下一輯靚相，總算不枉此行。」

自組公司後第一個工作便赴海外出席康城影展，Lynn希望日後能接多些不同類型的工作及角色，她很想演奸角，現在有些工作也在斟洽積極安排中，希望大家很快可以見到其新作。出席康城電影節之外，Lynn還跟美容護膚品牌團隊到當地古堡參觀，如此美麗風光，如果老公能夠同行可以加添一份浪漫？Lynn笑謂：「今次就留給我們一班女士，團友大部份是女士，大家一圍埋便嘻嘻哈哈說個不停。如果我老公同行，恐怕會冷落他，留待下次我們二人世界啦！」

（即時娛樂）