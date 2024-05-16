家族榮耀之繼承者｜陳靜Deep V晚裝搶鏡 林峯激吻對手身分曝光 (14:32)

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（15日）播出第3集，高浚（林峯飾）與丘皓兒（佘詩曼飾）的分手真相曝光，丘家大嫂朱麗琪（陳靜飾）及丘家二少奶戴綺婷（余安安飾）的惡鬥亦開始白熱化。麗琪與綺婷早已因為丘老太送贈給丘家新抱的祖傳翡翠頸鏈鬧得不愉快，麗琪是在丘老太過世後才嫁入丘家，故在一眾新抱中，只有她沒有祖傳翡翠頸鏈，因而經常受到綺婷奚落。

最愛刁難麗琪的綺婷向二姨太家碧（張鳳妮飾）提議於即將舉行的戲曲中心周年慶典中配戴丘家祖傳翡翠頸鏈出席，更囂張地替麗琪沒有翡翠頸鏈感到「不值」。麗琪即向守仁（許紹雄，Benz雄飾）半發爛半撒嬌，表示要從守仁前妻美瑛（龔慈恩飾）手上借用翡翠頸鏈。守仁為此跪求美瑛，可惜一如所料失敗收場。皓兒雖鬧爆守仁縱壞麗琪，但還是心軟代守仁出面游說媽咪。經過守仁、皓兒及美瑛的努力及包容，麗琪終得償所願配戴翡翠頸鏈出席周年慶典兼搶盡風頭，令綺婷氣結，家碧則全程冷笑不語。

陳靜飾演的丘家大嫂朱麗琪穿上超性感Deep V晚裝，非常搶鏡﹗劇組透露戲中3位丘太配戴的翡翠頸鏈均是貨真價實，十分名貴。有份配戴翡翠頸鏈的陳靜表示拍攝當日有專人跟場，她不用埋位時亦盡量坐定定︰「現場有專人幫我哋戴同除頸鏈，唔使埋位時我哋會乖乖地坐定定，盡量唔好周圍走令到首飾有損毁。其實有專人跟場真係安心好多，因為我自己都唔係好識戴。」談到與許紹雄合作，陳靜笑指許紹雄是「美食大使」：「Benz哥唔單止有經驗，佢仲好幽默、好Nice，有啲咩好嘢食都會同我哋分享，同佢合作冇咁緊張。」談到如何投入角色，她說：「要相信角色，好多謝Benz哥提點我好多嘢，同埋畀咗好多鼓勵我。」

林峯與佘詩曼飾演的高浚與皓兒當年分手，原來是因為天性愛玩的高浚夜蒲期間與惹火女子撻着，兩人在車內激吻兼「車震」，目睹事件經過的皓兒打電話試探高浚時，高浚更企圖撒謊蒙混過關，結果罪加一等分手收場。飾演林峯「車震」對手的長髮美女是馬來西亞藝人林雪卉（Sandra）。林雪卉曾在Miss Global 2021/2022選美活動中獲得第2名，她驟眼看如馮盈盈及周汶錡的混合體。

（即時娛樂）