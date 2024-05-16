在絕版前放浪一次｜娟姐與台灣原住民鬥舞 Chris稱攝製隊全軍覆沒 (15:15)

練美娟 （娟姐）和梁彥宗（Chris）在ViuTV節目《在絕版前放浪一次》第16集去到台灣，探索逐漸沒落的原住民文化。兩人準備參加台灣人數最少的原住民族「卡那卡那富族」一年一度的米貢祭，並計劃與卡那卡那富族的秘書長會面，最後卻亂入了一個訂婚儀式。

娟姐對台灣的印象是麻辣火鍋、夜市和鴨舌，自以為十分熟悉台灣的她與Chris在那瑪夏山區卻彷彿看到一個陌生的台灣。當地人以米酒和食物款待剛到埗的兩位主持，更邀請娟姐一同跳舞Battle。在酒精的化學作用下，娟姐很快便與原住民打成一片，跟着音樂起舞。娟姐事後表示原住民的好客熱情令外向的她一度招架不住，甚至有點卻步。Chris看見娟姐與原住民相談甚歡，笑指娟姐差不多要成為當地族民的一分子。

Chris從原住民口中得知，相約之人原來是當天訂婚的主角。他們循着熱鬧的聲音去尋找秘書長，最後走遍了3個部落，才成功找到秘書長！秘書長的家人用美酒歡迎兩位主持的來訪，娟姐形容當地人十分「free flow」，無計劃便是最好的計劃。兩位主持之後被邀請在派對上高歌，眾人以掌聲鼓勵，場面熱鬧。Chris稱全員覆沒，功力未夠深厚招架原住民的熱情，最後團隊裏的攝影師亦被邀請獻唱。

（即時娛樂）