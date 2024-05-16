甄子丹3億元新戲《誤判》 國際版海報康城影展曝光 (16:38)

黃百鳴及甄子丹聯手監製，甄子丹導演及領銜主演、製作成本高達3億元的電影《誤判》，由開拍至今到進行後期製作一直保持神秘，直至在今年康城影展上首度曝光。康城影展第3天，《誤判》首款國際版海報登上國際電影雜誌《Screen International》封面。甄子丹身穿法袍，眼神堅定望向前方，手上帶傷緊握天秤，他首次飾演檢察官，為守護正義而戰。

《誤判》根據香港一宗真實案件改編，講述一宗由快遞包裹引發的誤判冤案。一名年輕人因幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，並因此引發了27年的牢獄之災。甄子丹飾演的檢察官看到案件漏洞並試圖糾正這場誤判，卻在尋找真相的過程中發現了更深層的黑暗事件。甄子丹首次演出法律題材的電影，飾演一名為正義不惜一切的檢察官。他被問到為何這次接拍法律題材電影時，稱是被故事打動。他說：「我覺得這個故事背後有正義、正直的價值值得我們去傳遞，然後又有很多令人興奮的動作場面，對我而言是個很好的挑戰。這角色文武兩部分都要打動和震撼觀眾，能夠這樣才是最厲害。」

除了國際版海報曝光，電影公司同時發布了3張劇照，3張均為甄子丹於戲中的不同場景，包括他身穿法袍於法庭陳辭、一人力敵眾人襲擊的打鬥場面、在地鐵中和敵人持鎗對峙的畫面。談到他這次身兼主角及導演，甄子丹卻不覺得一回事︰「我不覺得工作的辛苦值得拿出來說，現實生活中為正義奮鬥的法官和檢察官，值得我做這一點點的付出。」首款海報正式於康城影展發布，甄子丹非常期待作品跟觀眾見面：「愈來愈興奮，愈來愈激動，希望盡快讓觀眾看到這部作品。」

（即時娛樂）