畢業｜年下男演姊弟戀變怕醜仔 魏河俊難抵鄭麗媛美貌 假戲真嗒糖 (16:26)

由韓星鄭麗媛和魏河俊主演的韓劇《畢業》，以5.2%收視率順利起航，劇集逢星期六、日晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

《畢業》講述徐惠珍（鄭麗媛飾）是個為了扶持學生的熱血明星講師，她曾經竭盡全力把笨蛋學生李俊浩（魏河俊飾）送入名牌大學，締造「大峙洞奇蹟」。時隔10年，李俊浩不顧家人反對、放棄大企業工作機會，並轉行成為補習導師；儘管徐惠珍極力勸阻，李俊浩卻通過筆試，更以別樹一格教學方式，獲得講師們好評，成為國文科講師。此時，補習社高層游說李俊浩取代徐惠珍，擔任公司廣告代表人物，李俊浩卻建議與徐惠珍一同出鏡，成為傳奇師生檔形象。

《畢業》以補習社背景，劇情聚焦在補習名師徐惠珍和李俊浩，從昔日師生關係進化為戀人故事。談到久違主演浪漫愛情劇種，鄭麗媛表示渴望與安畔錫導演合作，甚至未讀劇本就決定接拍，這股衝勁也讓她遇上了演藝生涯的代表作：「在拍攝的最後一天，我把《畢業》視為我個人的代表作，能夠演出這麼有趣劇本，就像做夢一樣，一切好像命中注定。」

鄭麗媛對收視有點壓力：「當然有負擔，這不是很有人氣的作品嗎？《畢業》也是浪漫愛情劇，但是有點不一樣。」魏河俊也說：「我沒有壓力，期待大家能夠看到導演感性，以及和我和鄭麗媛真實演技。」

劇中李俊浩不時向姐姐發動攻勢，現實中與鄭麗媛有著10年差距的魏河俊，自言相當怕醜：「我很喜歡和鄭麗媛姐姐工作，但是我比想像中更害羞，而且我不像李俊浩健談，但是從我們第一次見面，我就很喜歡姐姐。」近日兩人接受訪談時不約而同表示拍攝時心動不已，魏河俊更說：「我每天在現場見到姐姐都很激動，因為她太漂亮！」

（即時娛樂）