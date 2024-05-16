神耆小子｜樊亦敏獲封「啱數版何太」 冼靖峰小背心騷肌搶鏡 (17:29)

樊亦敏和鄭則仕在劇中的「神巧合」情節，惹網民熱議；冼靖峰穿上「縮水小背心」後的表現尷尬、樣子趣怪兼喜感十足。（大會提供）

《東張西望》報道的何伯何太「忘年戀」成為城中熱話，無獨有偶，無綫劇集《神耆小子》劇情，亦有紅顏知己洪玫瑰（樊亦敏飾）和親生仔女「爭產風波」，再加上玫瑰對錢大海（鄭則仕飾）照顧周到，煲湯、煲粥、整糖水、焗蛋糕全部做齊，而對玫瑰惜到燶的大海又送首飾，「神巧合」情節吸引網民在無綫官方社交平台的宣傳片下留言：「新何太合晒時機呀，天時地利都冇咁夾，勁」、「預知能力」。

對於遭網民指角色與城中新聞人物「神巧合」，並獲封「啱數版何太」，「玫瑰姐」樊亦敏笑言：「首先多謝大家咁記得我呢個角色，其實玫瑰同大海係咪真愛，大家睇到最尾自然有分曉，我同佢有段好浪漫往事聽晚就播，大家密切留意。」

昨晚（15日）播出一集，劇情講述繼來（曹永廉飾）懷疑玫瑰王后糕秘方外泄，獨自深夜前往聶總（魯振順飾）的三耳家調查，豈料被逮個正着兼被拉上警局！聶總藉此威脅大海合作，大海原本不欲就範，但為救兒子繼來，只好向死對頭聶總屈服；另邊廂，大海在一鳴（冼靖峰Archie飾）幫助下，發現偷走繼來合約的人是阿Jack（吳子冲飾），遂威脅玫瑰（樊亦敏飾）講出真話，玫瑰為保Jack竟攬所有罪名，二人關係耐人尋味。

Archie在劇中大放笑彈，劇情講到阿勇（蕭正楠飾）不小心將一鳴白色背心洗到縮水，穿上「縮水小背心」後的Archie全程尷尬、樣子趣怪兼喜感十足，小背心還突顯了Archie胸肌和麒麟臂。Archie與阿蕭一輪打鬧及混戰後，最終阿蕭意外扯爆小背心，令Archie意外露點，場面爆笑。！

Archie受訪時透露穿小背心場口是臨時加插：「事前冇專登操弗，係臨拍時候先話不如着件小背心玩下，知道要穿小背心即刻做幾下掌上壓，但都冇乜用，從嗰日開始我同自己講，一定要所有嘢隨時Ready，唔止淨係演技，身材都要Ready！

（即時娛樂）