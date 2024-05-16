79歲陳惠敏3年前確診腦癌 食藥打針1年 奇蹟康復 (18:14)

79歲陳惠敏曾經中風及患上肺癌，近日他接受資深傳媒人汪曼玲網上節目訪問時，自爆3年前曾患腦癌。陳惠敏在節目中表示3年前患上腦癌後，身體弱了很多，幸現在已治好沒有事，但近半年又輪到腳有毛病，兩隻腳數月前也換了髖關節，因至今仍未完全康復，走路時要拿着拐杖。

他回想當日發現腦癌是因為有段時間常覺頭暈，有次在家落樓梯時暈倒地上，於是入院檢查，發現腦內有顆綠豆般大小的腫瘤。陳惠敏稱醫生指他底子好，不用化療和電療，只需食藥、打針便可。他續說︰「不用做標靶，做標靶就已經很嚴重了。我的身體不需要做到標靶，只需吊針，每20天回去醫生那裏吊針，吊了差不多1年，共10、20次，每吊一次要7、8萬元，花了很多錢，用了100多萬，但現在康復了，沒什麼大問題。」

陳惠敏表示當時那顆腫瘤開始擴散，幸好及時進行治療，令腫瘤萎縮，慢慢就消失了。他表示現在完全康復，毋須再定期檢查，但最近幾個月就輪到腳有事。陳惠敏說︰「可能我年輕時打架多、練武，令到腳的軟骨沒有了，走路時非常痛。最近幾個月，我換了髖關節。」

回想當日確診腦癌，他坦言有少少驚︰「說不害怕都是假，誰人不怕死？聽到時感到恐懼，腦都會弄到腦癌，好像很嚴重。是很嚴重，經常暈，看東西又不清楚。原來右邊腦會影響左邊身體，所以我現在左邊身體還有少少不是那麼靈敏，手有些麻痺。我可以拿起東西，但有時會突然無力鬆手，感覺不到，東西會跌落地，但現在也好了很多。」

陳惠敏感謝太太照顧︰「估不到我年輕時那麼強壯，牙擦講句『打勻東南亞』，怎麼老了會變成這樣呢？我一直在想。沒辦法，年紀大，年齡控制住你這個肌肉，衰退了﹗我都78歲，79了，快80了﹗醫生都說︰『你已經好好，你腦癌這麼嚴重都醫好，是比較幸運的人。』算是奇蹟。不過，我覺得人都老了，走就走，無所謂。說句不好聽，我條命都已經多了，多了這幾十年，應該年輕時一早就走了﹗年輕時行走江湖，日日出來打架，不是被人打死，就是打死人，所以條命是撿回來的。」

（即時娛樂）