福祿壽訓練學院｜鄭詠謙濕身曬肌焫㷫陳懿德 葉泓聲剃腳毛扮吳若希 (17:36)

Moses以林峯在《大唐雙龍傳》中的曬肌古裝造型獻唱（左圖）；Gordon剃腳毛扮吳若希唱《越難越愛》。（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持《福祿壽訓練學院》，周日（19日）播出第6集。本集Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）3隊，將接受第3輪訓練主題，並就「主題扮嘢」、「一對一扮嘢」及「扮嘢自由題」三個回合對決，每次對決均可邀請同Team學員或導師助演，每場對決勝出學員直接晉級，輸了學員則需進入危險區。本輪最終將淘汰5名危險區學員。

在6輪表演中，以鄭詠謙（Moses）與麥嘉欣（Sophia）的「濕身和剝衫」表演最為吸睛，Moses以林峯在《大唐雙龍傳》中的曬肌古裝造型獻唱《Let's get wet》，並與同樣著古裝的麥嘉欣大跳辣身舞。Moses還「機心地」走向觀眾席瘋狂扭動身體兼擺Chok甫，又任由觀眾狂射水槍，就連林峯鐵粉「扮工室助理」之一的陳懿德，亦被Moses焫㷫至表情管理失控兼尖叫，氣氛恍如林峯本尊親臨現場一樣。

Sophia除了無意間展露可愛花生樣，又向導師祖藍隔空送心心表示有信心外，首度以古裝造型亮相《福祿壽訓練學院》的Sophia，繼續以靚樣贏盡焦點之餘，表演期間出奇不意剝衫動作，令現場尖叫聲連連。

本集還有搞笑變身舞台，當中最大犧牲的，非Gordon莫屬。上一輪獲羅冠蘭點名力讚有女性魅力的Gordon，今回再下一城扮女仔，目標則是出名是「大笑姑婆」的吳若希，並咪嘴獻唱其首本名曲《越難越愛》。

據知，Gordon為成功「變裝」落足心機苦練「若希式」笑容及經典動作，現場不少工作人員欣賞過後均嘖嘖稱奇，驚嘆Gordon「愈睇愈似若希」。為了「由頭似到落腳」，Gordon把兩隻腳的腳毛全部剃光，大髀前面、後面及內則無一倖免，難怪站上台單是一雙光滑修長美腿，已成功成為焦點所在。

（即時娛樂）