周殷廷尾場個唱英雄救美 鬧游學修垃圾 約定歌迷紅館見 (18:41)

穿上5吋高跟鞋的陳凱詠與周殷廷在台上邊跳邊唱時，突然失平衡差點向後跌，幸周殷廷反應快，及時攬住她的後腰，才沒發生意外。（劉永銳攝 / 明報製圖）

周殷廷在尾場演唱會上，眼明手快地攬住陳凱詠的腰，她才沒有向後跌。（劉永銳攝 / 明報製圖）

周殷廷（YAN TING，YT）昨晚（15日）舉行尾場演唱會，請來好友陳凱詠（Jace）擔任嘉賓，合唱一曲《Senorita》。穿上5吋高跟鞋的Jace與他在台上邊跳邊唱時突然失平衡差點向後跌，幸YT反應快，及時攬住她的後腰。完成合唱後，YT忍不住哈哈大笑。Jace說︰「係呀，被你電一電，暈一暈。」YT表示跟Jace認識很久，兩人因《小姐你好》MV熟絡，後來又跟李幸倪（Gin Lee）一齊上遊輪，3人因此成為好友。昨晚在台下捧場的Gin Lee，立即站起來跟大家打招呼。YT說：「點解我請番兩位做嘉賓，因為喺我愈來愈跌時，我認識呢兩位朋友，我為呢兩位朋友驕傲﹗」

繼首晚向小薯茄挑機，YT昨晚將矛頭指向試當真，他說︰「試當真就係一隊垃圾，游學修根本係垃圾，最勁咩？最勁喺threads亂噏嘢。開大個頭，挑咁大機，我依家走先，我主力不負責任。」有觀眾將一條內褲掟上台，YT拿着內褲笑說：「叫咗你哋一係掟內褲一係掟bra，但最重要係要著過，你哋冇誠意。」

演唱會尾聲，YT與觀眾大合照留念，其間有觀眾大叫除衫，他笑說：「已冇衫剩，下次搣皮㗎喇！今次除衫，下次做咩？」有觀眾大叫除褲，他笑說：「除褲？我會無視你。」YT唱出最後一曲《My Everything》，眼泛淚光地結束尾場演唱會。現場屏幕上播出YT的片段，他許下承諾，相約歌迷「紅館見」。

（即時娛樂）