P1X3L等足3年月尾九展開騷 下一步望舉行戶外演唱會 (21:48)

男團P1X3L成軍3年，幾經波折終落實將在本月尾舉行首次演唱會《P1X3L !OMG LIVE 2024》。葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus）的團體及個人歌曲數量不多，他們坦言不夠歌應付一個演唱會，因此會選唱其他歌手的歌。3子透露︰「我們本來提議唱香港其他3人男團的歌，作為致敬，但因配合不到演唱會主題而被否決，最終決定將草蜢、天堂鳥及E-kids等組合的歌曲組合成串燒歌致敬。舞蹈方面，我們將粉絲這幾年在網上看到的都呈現在舞台上。這次演唱會，表演是重心，騷肌就看狀態。」

P1X3L曾為何時能開騷與唱片公司多番周旋，3子坦言心情如坐過山車。曾為此表現得最激動的Phoebus說︰「當時剛知道取消開騷，情緒很容易爆發出來，內心有種掙扎，因此後來知道可以開演唱會，門票一日未發售也不敢確認，擔心又失望，亦不想粉絲失望。」George和Marco說他們雖沒強烈表達不滿，但態度其實與Phoebus差不多。Marco說：「當時也擔心不知幾時才開演唱會，現在終於等到，亦是一個好時機，可以準備得更好。」雖然演唱會只開一場，P1X3L已十分滿足，特別是舉行地點在九展，他們參加《全民造星2》、踏上星途的地方，十分有意義。3子不覺得星途比同期歌手難行，認為這是種歷練。他們說︰「開演唱會只是達成其中一個夢，下一步希望舉行戶外騷﹗」

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（即時娛樂）