何伯風波全城熱話 「東張女神」梁敏巧指何伯非無腦 義無反顧愛何太 (20:05)

《東張西望》報道的何伯何太「忘年戀」成為城中熱話，何伯為新何太而跟仔女反目，而當中有份採訪事件的「東張女神」的梁敏巧，昨晚（15日）在Ig限時動態貼出「何伯何太你問我答~」，回應網民提問及自己對事件的看法。

有網民問敏巧：「何伯有冇不停𥄫你？」她回覆：「真係冇﹗佢眼中真係得何太﹗」有網民問：「點解東張（西望）唔去採訪何伯仔女？」敏巧亦坦言：「打咗畀佢哋好多好多次了，佢哋唔聽電話。」

有網民問她會否叫何伯自己一個找子女傾，敏巧則回覆：「搵到﹑傾到偈嘅話，就唔使上東張了。」敏巧亦指5個仔女沒有聯絡過《東張》，她寫道：「諗好多人都未必想將自己家事公諸於世俾世人討論，人哋點解唔肯接受訪問，我就唔猜度原因啦﹗」

有網民認為可以義無反顧去愛一個人，覺得好浪漫，敏巧亦回覆對方：「講真呢個年紀能夠有一個對象，可以咁樣去愛同付出，係好難得，我好羨慕何伯㗎﹗」梁敏巧表示採訪期間，何生和何太全程糖黐豆，她覺得何伯好愛新老婆：「人都去到呢個年齡，難得仲搵到個真心喜歡又願意付出嘅，作為旁人又真係好難干涉佢哋，只能夠用《反對無效》嚟總結佢哋嘅愛情。」

至於何太的18歲兒子，梁敏巧曾和對方傾偈，覺得他純品及好真；同時有網民則留言稱：「這麼丟人現眼的事，為什麼還要做？」梁敏巧則說：「愛情是不分年齡，為什麼是丟人現眼？」敏巧再三強調何生眼中只有何太，她相信何太深深感受到，又指2人都是忠於自己，而她亦不覺得何伯無腦。

另外，有網民則問是否覺得何太有機心，梁敏巧則表示：「呢刻佢哋開心快樂就好。。」談到何伯風波，有網民問敏巧本人對事件有沒有自己立場？還是立場是跟大隊，她只寫道：「只能說清官難審家庭事，沒有絕對對錯。」

敏巧表示何伯的確義無反顧愛新老婆，她說：「我都想有個男人好似何伯咁無條件愛我﹗」至於鏡頭前何伯是否曾想除褲，證明自己勁過後生仔，梁敏巧表示：「無無無，講到激動，佢整理件衫。」梁敏巧指何太的手袋是A貨，至於行頭孰真孰假，她指自己不是專家就不夠膽講。

（即時娛樂）