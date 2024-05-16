郭富城對再添丁順其自然 聞方媛疑又佗B：網民心目中投射 (22:25)

郭富城（城城）最近為連鎖快餐店拍攝廣告片，宣揚環保意識。城城指長女大寶和幼女二寶，分別7歲和5歲，自小已是Baby Shark忠實粉絲，得知他拍此廣告片大表期待，更會看完片就學爸爸唱歌跳舞。

城城甜笑指女兒遺傳他的演藝細胞：「她們舞姿OK，兩個都有學跳芭蕾舞，之前又安排學繪畫、彈琴和游水。不過大寶升讀小一後功課較忙，擔心她體力透支大，所以減少很多課外活動，她堅持學唱歌和跳舞。」城城未打算親自教囡囡跳舞，認為女兒交由專業導師指導，學習上會更快和有進步。

日前方媛在社交平台上載女兒親手繪畫母親節卡，被網民發現幼女將英文字「LOVE」似對鏡子，左右方向調轉。城城聞言即解釋：「其實要大人學調轉寫都有難度，不過大家毋需擔心，是二寶特登調轉寫，她畫畫好叻，很有藝術天分。」

問到會否再添丁，城城毫不抗拒：「順其自然，生小朋友是上天賜給我和太太禮物，我現在沒有計劃，但一切順其自然。」有網民日前影到方媛外出用膳，她鼻子變大，身形略發福疑再有喜，有網民估她佗仔。城城聞言說：「可能是網民自己心目中的投射，想她有BB。現在網民太敏銳，人人都有手機可隨時影相。我知太太不介意在沒悉心打扮下被偷影，拍到她發福可能只是燈光問題。事實她要相夫教子，又有自己做模特兒的工作，還要照顧煮麵給我食，好忙又辛苦，我好欣賞她。」

（即時娛樂）